Mevduatın yüzde 66’sı ilk 5 bankada

Şebnem TURHAN

Türkiye Bankalar Birliği’nin üyelerinin ilk 9 aylık bilançolarından yaptığı hesaplamalara göre kamu bankaları toplam mevduatın yüzde 44,7’sine, yerli özel bankalar yüzde 31,5’ine, yabancı sermayeli bankalar ise yüzde 23,8’ine sahip. Mevduatta ilk beş bankanın payı ise yüzde 65,6’ya ulaşıyor. Kredilerde de durum değişmiyor. Yine ilk 5 banka toplam kredilerin de yüzde 64,4’ünü kullandırmış durumda.

TBB’nin üç aylık karşılaştırmalı bilanço verilerine göre üye bankalar içinde kamu bankalarının kredilerdeki payı yüzde 43,2 olurken yerli özel bankaların yüzde 32,5, yabancı sermayeli bankaların ise yüzde 24,2 oldu. Ziraat Bankası hem kredilerde hem de mevduatta liderliği bırakmadı. Ziraat Bankası’nın mevduattaki payı yüzde 20,2 olurken, krediler içindeki payı ise yüzde 18,2 olarak belirlendi. Ziraat Bankası net dönem karında ise 24.8 milyar lira ile beşinci sırada yer aldı. Diğer kamu bankası Vakıfb ank kredilerdeki yüzde 13,1’lik mevduatta yüzde 12,6’lık payı ile ikinci sırada yer aldı. Vakıfb ank’ın net dönem karı ise 15.6 milyar lira ve TBB üyesi bankalar arasında altıncı sırada bulunuyor. Halkbank hem kredi hem de mevduattaki yüzde 11,9’luk payı ile üçüncü sırada yer alıyor. Bankanın net dönem karı ise 8.9 milyar lira seviyesinde.

Özel bankalarda en fazla çalışan İş Bankası’nda

Kamu bankalarının ardından İş Bankası hem kredilerde hem de mevduattaki payı ile en büyük özel banka konumunda. İş Bankası’nın kredilerdeki payı yüzde 11,5, mevduattaki payı ise yüzde 11 seviyesinde. Bankanın net dönem karı da 38 milyar lira ve bankalar arasında üçüncü sırada bulunuyor. İş Bankası Ziraat Bankası ile birlikte en fazla çalışanın bulunduğu banka olarak da öne çıkıyor. Ziraat Bankası 24 bin 531 çalışanı ile en fazla çalışana sahip banka olurken İş Bankası da 22 bin 925 çalışanı ile özel bankalar arasında birinci sektörde ise ikinci konumda. Üçüncülük ise 20 bir 395 ile yine bir kamu bankası Halkbank’ın elinde.

Yabancı sermayeli bankalar arasında ise liderlik Garanti BBVA’da. Garanti, yüzde 9,7 kredi payı ve yüzde 9,9 mevduat payı ile toplam sektörde de beşinci sırada yer alıyor. Garanti BBVA net dönem karında ise 38.6 milyar lira ile birinci sırada. Çalışan sayısı bakımında da Garanti BBVA 18 bin 766 kişi ile tüm sektörde dördüncü yine yabancı sermayeli bankalar arasında birinci sırada bulunuyor.

Akbank yüzde 8,1 kredi payı ve yüzde 8,2 mevduat payına sahip durumdayken net dönem karında 38.2 milyar lira ile sektörün ikincisi oldu. Yapı Kredi Bankası yüzde 9 kredi, yüzde 8 mevduat payı ile sektörde yedinci sırada yer alırken net dönem karında 35.3 milyar lira ile dördüncü sırada bulunuyor.

QNB Finansbank yüzde 5,2 kredi, yüzde 4,6 mevduat payı, Denizbank yüzde 4,6 kredi, yüzde 4,4 mevduat payı, TEB yüzde 2,4 kredi, yüzde 2,6 mevduat payı ile ilk 10 banka arasında yer almayı başardı.

Döviz mevduat faizleri 18 Kasım haftasında yükseldi

Merkez Bankası verilerine göre bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 18 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 37 baz puan azalışla yüzde 15,91’e indi, dolar mevduat faizi 13 baz puan artışla yüzde 2,69’a ve Euro mevduat faizi 8 baz puan artışla yüzde 0,92’ye çıktı. TL bazlı ticari kredilerin faizi ise 11 baz puan artışla yüzde 16,40’a yükseldi. TL bazlı konut kredi faizi 17 baz puan azalışla yüzde 21,56’ya; taşıt kredi faizleri 20 baz puan azalışla yüzde 25,11’e ve ihtiyaç kredi faizleri 14 baz puan azalışla yüzde 30,72’ye geriledi.