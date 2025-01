Milyarderlerin serveti bir yılda 2 trilyon dolar arttı!

Takip Et

The Guardian'ın haberine göre, İsviçre’nin Davos kentinde başlayacak Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yayımlanan Oxfam’ın son eşitsizlik raporu, dikkat çekici veriler sunuyor. Rapora göre, dünya önümüzdeki on yıl içinde beş trilyonerin ortaya çıkmasına tanıklık edebilir. Geçen yıl yayımlanan raporda ise on yıl içinde yalnızca bir trilyonerin olması bekleniyordu. Söz konusu toplantıya birçok siyasi lider, şirket yöneticisi ve süper zengin katılacak.

Milyarder sayısı geçen yıl 204 kişi artarak 2769'a ulaştı. Milyarderlerin toplam servetleri yalnızca 12 ayda 13 trilyon dolardan 15 trilyon dolara yükseldi. Kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en büyük ikinci yıllık artış yaşandı. Dünyanın en zengin 10 erkeğinin ise servetleri güne 100 milyon dolara yakın arttı. Bu erkekler bir gecede servetlerinin yüzde 99’unu kaybetseler bile milyarder olarak kalmaya devam edebiliyor.

Servetin büyük bir kısmı kazanılmadı

Bu kişiler arasında, 219.4 milyar dolarlık servetiyle Amazon’un kurucusu Jeff Bezos yer alıyor. Bezos’un Amazon “imparatorluğu”, Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya’da çevrimiçi alışverişlerin yüzde 70’inden fazlasını oluşturuyor. 11 milyar dolarlık servetiyle Afrika’nın en zengin kişisi olan Aliko Dangote ise Nijerya’da çimento konusunda “neredeyse tekel” durumunda ve kıta genelinde pazara hakim durumda.

Raporda, servetin büyük bir kısmının kazanılmadığı, aksine “alındığı” öne sürülüyor; çünkü yüzde 60’ı miras, “adam kayırma ve yolsuzluk” ya da tekel gücünden geliyor. Servetin yüzde 18’inin tekel gücünden kaynaklandığı hesaplanıyor.

En zenginler Trump'ın çevresinde

Forbes’un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre, dünyanın en zengin insanları arasında Elon Musk; Jeff Bezos; Facebook ve Meta’nın kurucu ortağı Mark Zuckerberg; Oracle’ın kurucu ortağı Larry Ellison; ve LVMH’nin kurucusu Bernard Arnault yer alıyor. Trump’ın Pazartesi günü gerçekleşecek yemin töreninde, Musk, Bezos ve Zuckerberg’in, teknoloji şirketlerinin siyasette hızla büyüyen etkisinin bir işareti olarak, birbirlerine yakın oturması bekleniyor.

Derin yoksulluk krizi devam ediyor

Oxfam’ın raporu eşitsizliği de gözler önüne seriyor. Rapora göre, Dünya Bankası'nın günlük 6,85 dolar yoksulluk sınırının altında yaşayan insanların sayısının 1990'dan bu yana neredeyse değişmediği ve bugün dünya nüfusunun yüzde 44'üne denk gelen yaklaşık 3,6 milyar kişi olduğu belirtildi. Ayrıca her 10 kadından biri aşırı yoksulluk içinde (günlük 2,15 doların altında) yaşıyor, bu da 24,3 milyon daha fazla kadının erkeklere kıyasla aşırı yoksulluk çektiği anlamına geliyor. Oxfam, yoksulluğu azaltma konusundaki ilerlemenin durma noktasına geldiği konusunda uyarıda bulundu.