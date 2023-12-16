Milyonlarca çalışan emekli 5000 TL ikramiyeyi bekliyor: Ne zaman yatırılacak, tarih netleşti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhuriyet'in 100. yılına özel çalışmayan emeklilere verilen 5000 TL ikramiye ödemeleri, çalışan emeklilere de verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacak. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

Çalışan emekliye ikramiye ödemesi ne zaman?

Buna göre; yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak. Habertürk'ün haberine göre; TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri 25 Aralık’ta sona erecek. Toplam 86 maddeden oluşan teklifin kalan maddelerinin ise 26-27 Aralık tarihlerinde görüşülmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu, teklifin planlandığı gibi yasalaşması halinde aralık ayı sona ermeden ikramiyelerin emeklilere ödenmesi için hazırlık yaptı. Muhalefet partilerinin teklifle ilgili bazı maddelerde çekinceleri olsa da ikramiyenin bu ay yetişmesi için görüşmelerin hızla tamamlanması için çaba sarf etmesi bekleniyor. Teklifin yasalaşması konusunda son anda bir sürpriz gelişme yaşanmazsa 5000 TL ikramiyenin ayın son günlerinde hesaplara yatması öngörülüyor.

Çiftçiler 5000 TL ikramiye alabilecek mi?

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

Buna göre; Yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.