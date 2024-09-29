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Milyonlarca dar gelirli Kredili Mevduat Hesaplarına yöneldi: Borçlu sayısı artıyor

Alım gücü iyice düşen asgari ücretliler ve özel sektör çalışanları başta olmak üzere, düşük maaşlarla ay sonunu getirmekte zorlanan milyonlarca dar gelirli, bankaların "yedek maaş" olarak sunduğu Kredili Mevduat Hesaplarına (KMH) yöneldi.

Haber Merkezi
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Milyonlarca dar gelirli Kredili Mevduat Hesaplarına yöneldi: Borçlu sayısı artıyor
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Son bir yılda Kredili Mevduat Hesaplarından (KMH) ilk kez para çekenlerin sayısı 100 binden 121 bine yükseldi. Ödenemeyen KMH borçları ise aynı dönemde 2.7 kat arttı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, bankalardan KMH yoluyla çekilen nakit para, son bir yılda yüzde 142.3 artarak 130 milyar liradan 315 milyar liraya ulaştı.

Son 1 yılda 1 milyon kişi arttı

Buna karşılık geri ödenmediği için bankaların takibine düşen KMH borcu yüzde 169.2 oranında artarak 2.8 milyar liradan 7.7 milyar liraya yükseldi. Sözcü'nün haberine göre bankaların KMH’ndan nakit para çekmek zorunda kalanların sayısı da son bir yılda 1 milyon 701 kişi arttı. Geçen yıl 27 milyon 762 bin kişi
KMH’dan para çekerken bu yıl bu sayı 29 milyon 463 bini aştı. İlk defa bu yıl KMH’na nakit para için başvurmak zorunda kalanların sayısı da 121 bine ulaştı. Verilere göre, halen bankaların üzerinde kişi başına ortalama 10 bin 679’ar lira KMH riski bulunuyor. Bu tutar geçen yıl 4 bin 676 liraydı.

Geri ödenene kadar günlük faiz uygulanıyor

KMH ağırlıklı olarak maaşlarıyla ay sonunu getiremeyen dar gelirlilerin son çare olarak başvurduğu hesaplardan oluşuyor. Bankalar, müşterilerine belirli limitler dahilinde faizle KMH açıyor. Çekilen paraya, geri ödenene kadarki süre için günlük faiz uygulanıyor. Hesaba para yatırıldığında borç kapanıyor.

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