Milyonluk tekneler, İstanbul’da görücüye çıktı

Bosphorus Boat Show; Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı, MarinTurk İstanbul City Port Pendik’te kapılarını açtı. ED Fuarcılık tarafından organize edilen YATED Fuarcılık iş birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile 21-29 Ekim 2023 tarihlerinde GİSBİR’in ana sponsorluğunda düzenlenen fuarda, lüks tekne ve yatların yanında, tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojiler de sergileniyor. 150’nin üzerinde firmanın katıldığı fuarda 500’den fazla yerli ve yabancı marka temsil ediliyor. 500’ün üzerinde tekne, deniz severlerin beğenisine sunulurken, fuarda sergilenen teknelerin toplam değeri ise 10 milyar TL’yi aşıyor.

Fuar, yüzde 30 büyüdü

Fuarın bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 büyüdüğüne dikkat çeken ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, “Fuarımızın tek çatı altında toplanmış olması başarıyı da beraberinde getirdi. Türkiye'nin deniz üzerindeki tek ve en büyük fuarını yapıyoruz. Çünkü, denizde 400' den fazla, karada 100’den fazla tekne sergiliyoruz.” dedi.

MarinTurk İstanbul City Port Pendik marina olarak böylesi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Yıldız Holding Kiralama ve Marinalar Genel Müdürü Fahir Çam da, “Bosphorus Boat Show’da yüzlerce, birbirinden değerli dünya devi marka var. 50 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Fuar sayesinde milyarlarca liralık ciro elde ediliyor. Böylesi büyük rakamlar ve hacim, hepimizi heyecanlandırıyor.” diye konuştu.

“Yüzüncü yıl coşkusunu birlikte yaşayacağız”

Fuarla birlikte sektörün tüm bileşenlerinin bir araya geldiğini kaydeden YATED Başkanı Murat Bekiroğlu, şunları kaydetti: “Fuarımız, özlediğimiz ihtişamlı yapısına kavuştu. Sektörümüz; hiç kimseye faydası olmayan cılız organizasyonlarda buluşuyor, geniş kitlelere ulaşamıyordu. Ciddi bir fuar karmaşası da söz konusuydu. Bu karmaşaya son vermek adına nihai bir çözüm olarak ortaya çıkan ‘Bosphorus Boat Show’ markamız deniz fuarının yanı sıra kara fuarı olarak da organize edilecek. Yine, burada olduğu gibi sektör bileşenlerini ve deniz severleri tek çatı altında tek bir fuarda buluşturacak. Ayrıca, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına denk gelen fuarımızda, Cumhuriyet Bayramı’mızı tüm katılımcılarımız ve ziyaretçilerimizle birlikte en coşkulu şekilde kutlama fırsatı bulacağız. 29 Ekim Pazar günü Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız.”

Sektöre özel alan isteği

Bosphorus Boat Show’un dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan İstanbul’da düzenlendiğinin altını çizen GİSBİR Başkanı Murat Kıran ise, “Fuarımız İstanbul için de önemli bir kazanım. Yerli ve yabancı konuklarımızın bu güzel ortamda bir araya gelerek iyi bir sinerji yaratacaklarına inanıyorum. Başta Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği olmak üzere bu güzel organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.” dedi.

Sektörün; yatların sergilenebileceği ve aynı zamanda üretim aşamasını alıcılara showroom gibi sunabilecekleri özel bir üretim kompleksine ihtiyacı olduğunu dile getiren Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran da şunları söyledi: “Oda olarak gerek yurt içi ve yurt dışı müşterilerin kolay ulaşımı gerekse diğer lojistik amaçları uygun, yeterli büyüklükte olan bir alanın bu sektöre uzun süreli tahsisi veya kiralanmasına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması hususundaki taleplerimizi devletimizin ilgili kademelerinde her fırsatta gündeme getiriyoruz. Talep ve arzı gözeterek, ülkemizin yat turizmi rekabet gücünü sürdürebilmesi için yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğu bir gerçek. Bu önemli talebin karşılanması hususunda da odamızın ilgili bakanlıklar nezdinde çalışmaları sürüyor.”