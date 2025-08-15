Mısırda bolluk, fiyatta çöküş!

EVRİM KÜÇÜK

ABD’de rekor mısır üretimi ve daha yüksek stoklar öngörülüyor, bu da fiyatlar üzerinde ağır bir baskı oluşturuyor. ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) Dünya Tarım Arz ve Talep Tahminleri (WASDE) raporunun sonuncusu, bu hafta ABD tahıl piyasalarında sert bir sarsıntıya yol açtı. Raporun en önemli sürprizi, güncellenen tahminlerin tüccarların tahmin ettiğinden daha büyük bir hasada işaret ettiği mısırda yaşandı.

Raporda, ABD mısır üretiminin beklentilerin çok üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, soya fasulyesi için daha sıkı bir piyasa ve buğdayda fiyat baskısının süreceği öngörüldü. USDA, dönüm başına 188.8 kile ile tarihi rekor kıran mısır verimi ve 97.2 milyon dönümlük ekim alanıyla toplam üretimi 16,742 milyar kileye yükseltti. Bu rakam, piyasa beklentilerinin yaklaşık yüzde 5, yani 800 milyon kile üzerinde. Artış, gelecek yıl bu dönem için öngörülen kapanış stoklarını 2.11 milyar kile taşıyarak 2018-19 sezonundan bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

Beklenenden yüksek hasat tahmini, Chicago Ticaret Borsası’nda (CBOT) mısır vadeli fiyatlarını hızla aşağı çekti. Aralık vadeli kontratlar haftalık yüzde 2,7 ve aylık yüzde 6,5 düşüşle fiyatlar kile başına 3,70 dolara geriledi. Bu seviye, 2020 sonundan bu yana görülen en düşük fiyat olarak kayda geçti.

Brezilya rekabeti ABD’yi zorluyor

USDA’nın küresel tahıl görünümü de arz fazlasına işaret ediyor. Brezilya’nın erken safrinha hasadı, dünya piyasalarına ek mısır arzı sağlarken fiyatları aşağı çekiyor. Yüksek üretim, ABD’nin ihracat rekabetini zorlaştırıyor. Küresel ihracat hacmi artsa da, üretimdeki hızlı genişleme talebi geride bırakıyor.