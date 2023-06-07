Mobilya sektörü Gaziantep’te bir araya geliyor

Türkiye’nin en önemli mobilya ve yatak markalarının tek çatı altında toplandığı Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) tarafından düzenlenen Mobilya Sektör Buluşmaları’nın dördüncü durağı Gaziantep oluyor.

MOYSAD tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ve tüm sektörü bir araya getirerek büyük ilgi gören Mobilya Sektör Buluşması etkinliği bu defa 14 Haziran’da Gaziantep Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Daha önce yine ünlü isimlerin moderatörlüğünde Türkiye’nin en önemli mobilya üretim merkezlerinden; İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan etkinlik geniş katılıma sahne olmuş ve sektöre büyük katkı sunmuştu.

S onraki durak, Kayseri

Konuyla ilgili açıklama yapan MOYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, bu etkinliği başta Kayseri, İnegöl ve Konya gibi merkezlerde yapmaya devam edeceklerini belirterek amaçlarının sektör bileşenlerini bir araya getirerek sektörün sorunlarını, bunlara ilişkin çözüm önerilerini ve de en önemlisi sektörün geleceğini masaya yatırmak olduğunu söyledi.

Türkiye’yi mobilya üretim ve ihracatında dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Doğan, bu etkinliklerde oluşan sinerjinin sektör çalışanlarına güç kattığını vurguladı.

Mobilya Sektör Buluşmaları, kısa bir aranın ardından Eylül ayından itibaren Kayseri’de yapılacak etkinlikle devam edecek.