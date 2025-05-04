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Mobilya sektöründe alarm: Dünya devleri ile çalışan Türk şirket konkordato istedi

Ekonomik dalgalanmalar ve finansman sıkıntısı, sanayi bölgelerinde üretim yapan firmaları zorlamaya devam ediyor. İzmir’de Pancar OSB, Kısıkköy Mobilya Şehri ve İTOB OSB’de üretim tesisleri bulunan Vita Bianca Grup, mali darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Haber Merkezi
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Mobilya sektöründe alarm: Dünya devleri ile çalışan Türk şirket konkordato istedi
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Ekonomideki dalgalanmalar, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar konkordato başvurularını artırmaya devam ediyor.

Son olarak, üretim tesisleri İzmir'deki Pancar Organize Sanayi Bölgesi, Kısıkköy Mobilya Şehri ve İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Vita Bianca Grup, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Vita Bianca Ahşap, Vita Bianca Mobilya ve Vita Mobilya Tekstil için bir yıl süreyle kesin mühlet kararı verdi. Şirketin daha önce Katar Airways için üretim yaptığı da biliniyor.

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