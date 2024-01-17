Mobilyacıların 2028 ihracat hedefi, 12 milyar dolar

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından Tüyap Fuarlar Yapım AŞ iş birliğiyle 23-28 Ocak'ta düzenlenecek Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı-IIFF 2024'e ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eşzamanlı yapılacak fuara ilişkin gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan MOSFED Başkanı Güleç, Türkiye'nin, küresel mobilya ihracatında dünya 7'ncisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir mobilya ülkesi olduğunu dile getiren Güleç, "Biz dünyadaki pazar payımızı artırdık. Şimdi hedefimiz bir basamak daha yukarı çıkmak. ABD ile aramızda 300-500 milyon dolar farkımız var. Amerika'da yaptığımız çalışmalarla inşallah 6. sıraya geleceğiz. Sonraki hedefimiz ilk 5. İlk 5'te Çin, Polonya, Vietnam, İtalya ve Almanya var. Bunlardan birisini inşallah birini geçeceğiz hedefimiz 12 milyar dolar." diye konuştu.

Güleç, İstanbul'u dünyanın en prestijli mobilya merkezlerinden biri haline getiren Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarının ihracata ve markalaşmaya ciddi katkısı olduğunu vurguladı.

"İstanbul'u mobilya buluşma merkezi haline getirdik"

Ahmet Güleç, Türk mobilyasının globaldeki büyüme hikayesinde, "dünyaca kabul gören fuara sahip olmasının" yattığını belirterek, "Bugün aldığımız yoğun talep nedeniyle İstanbul Fuar Merkezi ile Tüyap Fuar ve Kongre merkezindeki bütün salonları fuar için kullanıyoruz. Kapsamı, sunumu ve içeriğiyle dünyanın en prestijli 3 mobilya buluşması arasına girdik ve İstanbul'u mobilya buluşma merkezi haline getirdik." ifadelerini kullandı.

Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirecekleri Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarına 1000'i aşkın firmanın 3 binden fazla marka ile katıldığını kaydeden Güleç, 200 bin ziyaretçinin hem trendleri görmek hem de yeni işbirlikleri sağlamak için bu organizasyona geleceğini söyledi.

Güleç, bu başarının arkasında büyük bir emeğin ve organizasyon becerisinin bulunduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimiz Türkiye'nin mobilyada yazdığı büyüme hikayesine inanarak, ona katkı sunmanın gayreti içindeyiz ve Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı bu açıdan çok büyük bir görev üstleniyor. 12. Kalkınma Planında 2028 için öngörülen 375 milyar dolarlık bir ihracat hedefi bulunuyor. Mobilya sektöründe 2028 yılı ihracat hedefimiz 12 milyar dolar. 12 milyar dolarlık mobilya ihracatının sadece 1 milyar dolarını dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı olan ABD'ye yapmak istiyoruz. İstanbul'u dünya mobilya sektörünün buluşma merkezlerinden biri haline getiren fuarımızın bu nedenle artık dünden daha büyük bir görev ve sorumluluğu bulunuyor."

"Hedefin dünyanın en büyük 5 ihracatçısından biri olmak"

MOSFED Başkanı Güleç, üreticiler ile dünyanın önemli satın alıcılarını bir araya getiren ve milyar dolarlık iş birliklerine zemin oluşturan IIFF’nin 2025, 2026 ve 2027 takviminin bugünden hazır olduğunu belirterek, "Hedef dünyanın en büyük 5 ihracatçısından biri olmak fuarda Türk mobilya üreticisinin yanı sıra Hindistan, Almanya, Azerbaycan, Lübnan, Mısır, Yunanistan, Rusya ve Amerika’dan milli ve bireysel katılımcı firmaların da yer alacak." diye konuştu.

Üretim tarafında 242 bin, mağaza tarafında ise 250 bini aşkın kişiye istihdam sağladıklarını, Türkiye'nin her bölgesinde bulunmaları ve yan sanayinin ciddi bir müşterisi olmalarının büyük bir ekosistem oluşturduğunu dile getiren Güleç, şu bilgileri verdi: "Bugün dünyanın 7. büyük ihracatçısıyız ve 2028 yılına kadar ilk 5 ihracatçıdan biri olma hedefiyle çalışıyoruz. Biz Türkiye mobilya sektörünün çatı kuruluşu olarak üreticilerimizle birlikte dünyadaki büyüme hikayemize inanıyoruz ve kendimizi anlatacak, gösterecek bütün araçları kullanıyoruz. İyi mobilya tasarlamak, iyi mobilya üretmek ve buradaki markalarımızı kendi marka fuarımızla dünyaya göstermek son derece önemli. Sorumluluğumuz büyük ama inancımız tam."

"IIFF, mobilya sektörünün ihracat hedeflerine ulaşmasında büyük katkı sağlıyor"

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de Türkiye'nin mobilya ihracatına katkı sağlamanın fuarın önemli bir misyonunu gösterdiğini belirterek, etkinliğin sektöre sağladığı katkılardan bahsetti.

"İstanbul'a getireceğimiz 10 binlerce ziyaretçinin megakentin ekosistemine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz." diyen Ersözlü, sözlerini şöyle tamamladı: "IIFF, mobilya sektörünün ihracat hedeflerine ulaşmasında büyük bir katkı sağlıyor. Türkiye’nin mobilyada üretim üssü konumunu daha da yukarılara taşıyor. TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak MOS Fuarcılık A.Ş. iş birliği ve MOSFED’in desteğiyle iki yıldır Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’ndeki bütün salonlarda, net 125 bin metrekare alan üzerinde çok başarılı bir organizasyon düzenliyoruz. Çok yoğun bir hazırlık süreci yaşadık. IIFF2024 kapsamında yurt dışında bulunan ofislerimiz ve küresel bağlantı ağımız sayesinde onlarca ülkeden 200 bin kişiyi 3 bin marka ile buluşturacağız."