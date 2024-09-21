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Moody's, İzlanda'nın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İzlanda'nın kredi notunu yükseltti. Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin kredi notu "A2"den "A1"e çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Moody's, İzlanda'nın kredi notunu yükseltti
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Moody's'den yapılan açıklamaya göre, İzlanda'nın kredi notu "A2"den "A1"e çıkarıldı.

Foreks Haber'in aktardığına göre Moody's, notu yükseltmenin temel itici gücünün, bütçe açığında önemli bir azalma ve 2020'deki son zirveden bu yana hükümet borç oranında açıkça belirlenmiş bir düşüş eğilimi ile devam etmesini bekledikleri hükümetin iyileşen mali ölçütleri olduğuna işaret etti. 

"Mali ve borç metriklerinde daha fazla iyileşme bekliyoruz"

Açıklamada, "İzlanda'nın mali ve borç metrikleri, pozitif görünümü atadığımız sıradaki beklentilerimizle uyumlu olarak geçen yıl iyileşmeye devam etti. Mali ve borç metriklerinde daha fazla iyileşme bekliyoruz." denildi.

Not artırımının ardından görünüm "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.

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