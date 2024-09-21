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Fitch, Hırvatistan'ın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Hırvatistan'ın kredi notunu yükseltti. Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "BBB+"dan" "A-"ye çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Fitch, Hırvatistan'ın kredi notunu yükseltti
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Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "BBB+"dan" "A-"ye çıkarıldı.

Foreks Haber'in aktardığına göre açıklamada, Hırvatistan'ın önemli dış şoklara rağmen, Avrupa Birliği'nde (AB) pandemi sonrası en güçlü toparlanmalardan birini başardığına işaret edildi.

Ülkede, 2024-2026 döneminde ortalama %3,1 büyüme bekleniyor

Fitch, Hırvatistan'ın ekonomik büyümesinin 2024-2026 döneminde ortalama %3,1 olmasını bekliyor. 

Fitch, Hırvatistan'ın 2024'te tüm Maastricht kriterlerine uyacağını tahmin ediyor.

Kredi notunun görünümü artırımın ardından "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.

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