MOSFED Başkanı Güleç: Enflasyondaki yükseliş yavaşladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı indirim kampanyası çağrısına desteğini sürdüren mobilya sektörü, yıl sonuna kadar ürünlere zam yapmama kararını yeniledi. 45 bini aşkın üreticisi, 50 bin mağazası ve 500 bine yakın çalışanı ile yurt ekonomisinin lokomotif iş kollarından mobilya sektörünün çatı kuruluşu Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Ticaret Bakanlığımızın 13 Ekim’de yaptığı çağrının üzerinden bir ayı aşkın bir zaman geçti. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde, birlik beraberlik vurgusu ile başlatılan enflasyonla mücadeleye ilk cevap veren sektörlerden biri olduk ve yıl sonuna kadar zam yapmayacağımızı açıkladık. Yanı sıra elimizden geldiği oranda indirimler uygulayacağımızı duyurduk. MOSFED’in 15 üye derneğiyle birlikte yaptığı bu çağrıya zam yapmadıkları gibi indirimler yaparak cevap veren bütün markalarımıza teşekkür ediyoruz. Bu duruşumuz yıl sonuna kadar, daha fazla katkı sunma gayretiyle birlikte devam edecek.”

İndirim kampanyası sonrası enflasyonda yaşanan yavaşlamanın son derece önemli olduğunu belirten Güleç, “Dünya ekonomisinde yaşanan yavaşlamanın yanı sıra şubat ayında yaşadığımız üzücü deprem felaketi doğal olarak ekonomik büyüme, istihdam ve ihracatımızı etkilerken aynı zamanda enflasyonda artışa neden oldu. Ancak yapılan enflasyonla mücadele çağrısına sektörlerin destek vermesi geleceğimiz için umut verdi. Bugün Türkiye’nin her yerine dağılan 45 bini aşkın üreticisi, 50 bin mağazası ve 500 bine yakın çalışanıyla büyük ve dinamik bir ekosistem yaratan mobilya sektörü, yüzde 80’i yerli ve milli olan bir iş kolu. Yaşanan enflasyona karşı mücadele desteğini ilk günden itibaren sürdürüyoruz. Son 20 yılda 24 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü olarak ülkemizin gelişmesi ve kalkınması konusunda her zaman destek vermeye de hazırız.” diye konuştu.

Yıl sonuna kadar zam yok indirim var

Mobilya sektörünün çatı kuruluşu MOSFED ve üye dernekleri ANMODER, ANSİMOD, EGEMOB, ESMOS, İMOS, KAYMOS, MAKSDER, MOBDER, MOBİD, MOBSAD, MOSDER, MOSİAD, MUDER, OMSAD ve OMSİAD, 14 Ekim tarihinde 31 Aralık 2023 tarihine kadar mobilya fiyatlarını sabitleme kararı aldıklarını ve zam yapmayacaklarını duyurmuştu. Dernek üyesi markalar çağrıya uyarak zam ürünlerine zam yapmadıkları gibi çeşitli oranlarda indirimler uygulamaya başlamıştı.