Motorine dev zam geliyor (12 Şubat 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları)
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük zam geliyor. Peki, 12 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Son beş iş gününde Brent petrolün varil fiyatı yükseliş gösterdi.
Sektör kaynaklarının bildirdiğine göre, motorinde fiyat artışı bekleniyor. Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.
Motorinin fiyatı 45 TL'yi geçecek
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,77 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 39,39 liradan satılıyor.
İstanbul
Benzin: 39,34 TL
Motorin: 41.72 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 40,13 TL
Motorin fiyatı: 42,55 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 40.34 TL
Motorin fiyatı: 42.76TL