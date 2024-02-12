Motorine dev zam geliyor (12 Şubat 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Son beş iş gününde Brent petrolün varil fiyatı yükseliş gösterdi.

Sektör kaynaklarının bildirdiğine göre, motorinde fiyat artışı bekleniyor. Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.

Motorinin fiyatı 45 TL'yi geçecek

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,77 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 39,39 liradan satılıyor.

İstanbul

Benzin: 39,34 TL

Motorin: 41.72 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 40,13 TL

Motorin fiyatı: 42,55 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 40.34 TL

Motorin fiyatı: 42.76TL