Motorinin ardından benzine de büyük zam geliyor (14 Şubat güncel akaryakıt fiyatları)
Motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzinde de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor. Peki, 14 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 artışla 82,16 dolar oldu. Motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzine de zam haberi geldi. Benzin grubunda, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor.
45 TL'yi aştı, rekor kırdı
Motorine gelen zammın pompa satış fiyatlarına yansımasıyla litre fiyatı 45 TL'yi aştı. Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 44,35 liraya, Ankara'da 45,13 liraya ve İzmir'de 45,35 liraya yükseldi.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 39.34 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı: 44.27 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 39.43 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 44.34 TL
Ankara'da benzin fiyatı: 40.13 TL
Ankara'da motorin fiyatı: 45.1 TL
İzmir'de benzin fiyatı: 40.34 TL
İzmir'de motorin fiyatı: 45.31 TL