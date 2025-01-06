MUBI üyelik ücretlerine zam yaptı! İşte yeni üyelik fiyatları

Popüler film platformu MUBI, abonelik ücretlerinde önemli bir artışa gitti. Standart ve öğrenci abonelik paketlerine yapılan zam oranı yüzde 30'u geçti.

Zamlı MUBI üyelik ücretleri

MUBI kullanıcıları için sunduğu içeriklerin kalitesini ve çeşitliliğini artırırken, ücretlendirmede de değişikliğe gitti. İşte, 2025 yılı itibariyle geçerli olan yeni üyelik ücretleri:

Standart Abonelik Paketi: Artık 129 TL yerine 166 TL.

Öğrenci Abonelik Paketi: Öğrenciler için fiyat 69 TL'den 99 TL'ye yükseldi.