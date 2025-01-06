Eskişehir’in 2025 ihracat hedefi 5 milyar dolar

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir’den gerçekleştirilen ihracatın yüzde 30’dan fazlasının orta - yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğunu belirten Kesikbaş, “Bu alanda Türkiye ortalamasının yüzde 4 civarında seyrettiğini düşündüğümüzde oldukça iyi bir noktada bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Havacılık, savunma, beyaz eşya, makine imalat ve kimyevi maddelerde yüksek ihracat hacmine sahibiz. En önemli pazarlarımızın ABD, Fransa ve Almanya olduğunu görmekteyiz. Tüm dünyada 170’den fazla ülkeye Eskişehir ürünlerini ihraç ediyoruz. Özellikle yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanlarına yapacağımız stratejik yatırımlarla Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri gibi önemli pazarlardan ciddi oranlarda pay alabiliriz. Enerji ve karbon yönetiminin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemden geçmekteyiz” açıklamasında bulundu.

“KOBİ'lerin uluslararası pazarlara entegrasyonu sağlanmalı”

ESO olarak hazırlanan vizyon belgelerinde Eskişehir’in 2025 sonu itibarıyla 5 milyar dolar ihracat hedefinin bulunduğunu ve bu hedefe yaklaşıldığını ifade eden Kesikbaş, “İhracat performansımızı ülkemizin genel performansı ile karşılaştırdığımızda daha iyi bir seviyede olduğumuzu görmekteyiz. Nitekim ülkemizde ihracat 2024 yılı aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 oranında artarken, bu oran Eskişehir için yüzde 26,63 olmuştur. Yükselişin devam etmesini ve 2025 yılı sonunda hedefimiz olan 5 milyar doları aşmayı ümit ediyoruz. Türkiye'nin ihracatını artırabilmesi için yüksek katma değerli ürünlere odaklanması, teknoloji ve inovasyon yatırımlarını artırması, dijital dönüşümü hızlandırması gerektiğini düşünüyoruz. İhracat pazarlarını çeşitlendirmenin ve özellikle gelişmekte olan ülkelere açılmanın dış ticaret dengesi açısından önemli olduğuna inanmaktayız. Bu bağlamda, KOBİ'lerin uluslararası pazarlara entegrasyonu sağlanmalı, lojistik ve altyapı yatırımları geliştirilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.