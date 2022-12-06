Mücevherde yılbaşı bereketi geçen yılı sollayacak

Özge YAVUZ / İŞİN İÇİNDEN

Elbette, mücevher keyif işi, acil bir ihtiyaç değil. Ama böyle özel günlerde hem sevdiği kişiye hediye almak isteyenler, hem de kendini mutlu etmek için mücevhere yönelen tüketiciler, mücevhercileri memnun ediyor. Geçen yılki yılbaşı satışları, birçok mücevher firması için çok da renkli geçmemişti. Dövizdeki hızlı yükseliş ve kasım ayında tüketicilerin, ‘Her şeyin fiyatı yükselecek, ihtiyaçları önceden alayım’ beklentisiyle tüketime adeta saldırması, aralık ayı satışlarını özellikle de yılbaşı satışlarını olumsuz etkilemişti. Ancak bu sene yılbaşından beklentiler yüksek. Mücevher sektöründe, gıdada ya da diğer birçok kategorideki gibi geçen yıla göre yüksek fiyat farkları yok. Hatta birçok mücevher firması, fiyatların geçen yılın aynı dönemine göre hemen hemen aynı olduğunu söylüyor. Öte yandan Türkiye’de son yıllarda perakendenin genelini sevindiren turist satışları da mücevhercileri mutlu ediyor. Turist popülasyonu içerisinde Arapların yoğun olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu zamana kadar altın alan, pırlantalı mücevhere pek yanaşmayan Arap turistlerin de artık pırlantalı mücevher almaya başlaması, bu yılbaşında sektör açısından büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Gelelim, markaların yılbaşı beklentilerine…

Güzeliş: Geçen yıldan daha iyi olacak

Pazarın önemli oyuncularından Ariş’in Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, Türk tüketicisinin yılbaşı alışverişini genellikle ayın son günlerine bıraktığını söylüyor. Güzeliş, şöyle devam ediyor: “Yılbaşı satışları son 3-4 gün kala başlıyor ve yılbaşı gecesi bitiyor. Biz genellikle son dakikacıyız. Bu yılbaşı için fiyatlarda geçen yıla göre yükseltme yapmadık. Altın, pırlanta, döviz bazlı olduğu için, biliyorsunuz, son zamanda dövizde bir farklılık olmadı. O nedenle, fiyat artmadı diyebilirim. Küçük farklılıkları da kendi kârımızla tolere ettik.” Satışlarda turistlerin etkisinin büyük olduğunu söyleyen Güzeliş, geçtiğimiz günlerde Taksim’de yaşanan bombalı saldırının ardından turistlerin geri çekildiğini, ancak son günlerde yeniden bir hareketlilik başladığını belirterek, “Bu yılbaşı satışlarının iyi olmasını bekliyoruz. Hatta geçen yıldan daha iyi olacak” diye konuşuyor.

Reklam yatırımları artıyor

Yılın son günlerine iddialı bir kampanya ile giren Storks da, yılbaşı satışlarından umutlu. Storks’un patronu Ayhan Güner, yeni yılla ilgili çalışmalarını ve düşüncelerini şöyle özetliyor: “Aralık ayına iyi başladık. Reklam kampanyası başlattık. Biz fiyat odaklı değil imaj reklamı yapmaya karar verdik. Satışlarımız yurt içinde iyi gidiyor. Bunun dışında yurt dışında da bayilikler veriyoruz. Bu yıl başı satışlarının geçen yıldan yüzde 50 daha fazla olacağını tahmin ediyorum.” Ayhan Güner, konu açılmışken, piyasadaki indirim kampanyası düzeninin de değişmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Birçok firmanın yılın tümüne yayılan indirim kampanyasını gerçekçi bulmadığını söyleyen Güner, “Sistemin Avrupa’daki gibi olması lazım. Yılın her ayında böyle indirim olmamalı. Yüzde 60+10 gibi indirim kampanyaları gerçekçi değil. Artık zaten tüketiciler de buna inanmıyor. Dolayısıyla biz Storks olarak gerçek fiyatlarla tüketicinin karşısına çıkıyoruz” diye konuşuyor.

Sektöre ‘Efsane Cuma’ damga vurdu

Zen Pırlanta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş’e de yılbaşı hareketliliğini soruyoruz. Güzeliş, yılbaşından önce geçen ayki Efsane Cuma’ya dikkat çekiyor ve şunları anlatıyor: “11.11 ve Süper Cuma muhteşem geçti perakende için. Diğer sektörlerden de haberim var. Herkes için beklenenin üzerinde geçti. Yılbaşı satışları da aralık ayının son 10 günü başlar, son 5 günde de hareketlenir. Bu sene beklenti yüksek. Geçen sene dövizin artmasıyla, kasım ayında herkes her şeye zam gelecek düşüncesiyle alışverişe yüklenmişti. Aralık ayı zayıf geçmişti. Bu sene gıda fi yatları geçen yıla göre çok artmış olsa bile bizde öyle bir durum yok, geçen seneyle fi yat farkımız pek yok sektörde.” Zen Pırlanta’nın cirosunun Arap ağırlıklı turistlerden geldiğine işaret eden Güzeliş, şu anda turist satışlarının biraz zayıfl adığını, ancak yıla yayıldığında tüm perakende sektörünün turist satışlarından oldukça memnun olduğunu vurguladı.