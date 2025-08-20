'Mühürsüz yakıt fişleri gider gösterilemiyor'

MERVE YİĞİTCAN

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mali Müşavirlik Komitesi Meclis Üyesi Numan Sağ, Uluslararası Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) kayıtlı araç sahiplerini akaryakıt fişleri konusunda uyardı. Sağ, UTTS tanımlı araçların akaryakıt istasyonlarından yaptıkları yakıt harcamalarına ilişkin fişlerde UTTS mührü olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Yakıt fişlerinde UTTS mührü olması lazım. Yoksa mühürsüz fiş geçersiz kabul ediliyor. Gider olarak yazılamıyor” dedi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Numan Sağ, UTTS sistemine geçiş yapan firmaların ödediği tutarın yaklaşık 43 milyar TL olduğunu söylerken, ilk andan itibaren tartışmalara yol açan sistemin vergi mükelleflerini mağdur etmeye devam ettiğini söyledi. Türkiye genelinde akaryakıt alımını denetlemek ve kayıt altına almak amacıyla geliştirilen dijital izleme altyapısının şirketlerin aktiflerinde kayıtlı araçları kapsadığını, ancak sistemin birtakım zorlukları olduğunu anlatan Sağ, akaryakıt istasyonlarında tüm yakıt pompalarının halen daha UTTS’ye uyumlu olmadığını söyledi. Pompaların yetersiz olması nedeniyle istasyonlarda yoğunluk olduğunu dile getiren Sağ, yanı sıra gerek istasyon görevlilerinin bilgilendirmemesi, gerek de UTTS’li araç sürücülerinin yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle, araçların UTTS kapsamında olmayan pompalardan da yakıt alabildiğini aktardı.

■ Vergi mükellefleri mağdur oluyor

Bu zaman kadar UTTS kayıtlı araçların yakıt alımları gider olarak gösterilirken, artık vergi dairelerinin yakıt fişlerinde UTTS mührünü de görmek istediğini söyleyen Sağ, “UTTS’li aracın sürücüsü yakıtını alıyor, muhasebeleştirmek istiyor. Ancak bu fişler üzerinde eğer UTTS mührü yoksa bu fişler geçersiz sayılıyor. Vergi daireleri artık mühürsüz fişleri, araç da UTTS cihazı olmasına rağmen kabul etmiyor. Kanunen kabul edilmeyen gider olarak sayılıyor. Zaten şirketlerin yakıt harcamalarının yüzde 70’i gider olarak yazılıyorken, şimdi de bu kargaşadan dolayı sıkıntılar oluyor. Vergi mükellefleri mağduriyetler yaşıyor. Bu nedenle araç kullanıcıları muhakkak UTTS’ye uyumlu pompalardan yakıt alıp fişlerinde mühür olup olmadığına dikkat etsin” şeklinde konuştu. Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, Haziran 2025 itibarıyla hizmete alınmıştı.