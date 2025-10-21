Mutfak sektörüne 400 milyon Euro'luk sipariş

Merve Yiğitcan

Türk mutfak ekipmanı sektörü, İtalya’da düzenlenen ve sektörün en büyük buluşmalarından biri olan Host Milano 2025’e 83 firma ile katılım gösterdi. Fuara en fazla katılım gösteren dördüncü büyük ülke Türkiye olurken, Türk firmaları yaklaşık 400 milyon dolarlık iş bağlantısı ile ülkeye dönüyor. Fuara milli katılım düzenleyen Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TUSİD) davetiyle ziyaret edilen fuarda, TUSİD Başkanı Bekir Topuz gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Topuz, 17-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen fuara 62 ülkenin katıldığını, 83 firma ile katılım gösteren Türkiye’nin toplam sayı olarak dördüncü, üretici ülke olarak ise ikinci sırada yer aldığını belirtti.

“Çeşidimiz Çin’den fazla”

Son yıllarda endüstriyel mutfakta Türkiye’nin akla ilk gelen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Topuz:

“Bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerimiz yüksek kalitemizle birlikte fiyatımızın daha düşük olması ve ürün çeşitliliğimiz. Dünyada Türkiye kadar ürün çeşitliliği olan başka bir ülke yok. Çin’den bile daha fazla çeşit üretim yapıyoruz. Endüstriyel mutfakta ve genel mutfak sektöründe kullanılan her malzemeyi üretebiliyoruz. Özellikle pişiriciler, buzdolapları ve bulaşık makinelerinde rakip ülkelerden ciddi derecede ayrışıyoruz.”

Topuz, sektörün ihracat rakamlarını değerlendirerek bu seneyi kayıpsız tamamlayacaklarını, ev tipi mutfak ürünlerinde düşüş olsa da endüstriyel tarafta bunu kapattıklarını ifade etti. Milano fuarının büyük önem taşıdığını belirten Topuz:

“200’e yakın ülkeden katılımcı var ve önemli siparişlerle döneceğiz. Buradan gelecek siparişlerle yıl sonunda artıya geçme ihtimalimiz bile var.”

“Her şeye rağmen fiyatta hala rekabetçiyiz”

Mutfak sektöründe en büyük ihracat pazarının Avrupa olduğunu belirten Topuz, onu Ortadoğu ve Afrika pazarının izlediğini kaydetti. Avrupa’da sıfırdan yeni yatırımlar olmasa da yenileme yatırımları sayesinde bu seneyi ihracat anlamında daha iyi kapatacaklarını aktardı:

“Türkiye’nin Avrupa’da rakipsiz olduğunu söyleyebilirim. Almanları, İtalyanları ve Fransızları geçeli çok oldu. Tüm yaşananlara rağmen Avrupalılara göre yüzde 40 daha ucuza üretim yapabiliyoruz. Bizim bu anlamda tek rakibimiz Çin.”

Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimler ve savaşlar nedeniyle ticaretin yavaşladığına dikkat çeken Topuz, Amerika pazarının bu kaybı telafi etmek açısından önemli olduğunu, ancak fuarlarda süreklilik sağlayamadıklarını vurguladı:

“Fuarlara katılanlar hızlı bir dönüş olmayınca çabuk vazgeçiyor. Ama fuarcılık böyle bir şey değil. Tespit edilen fuarlara düzenli katılım sağlamak lazım.”

Ege ve Akdeniz’de 2026’da 30 tatil köyü açılacak

İç pazardaki gelişmelere de değinen Topuz, otelcilik ve yeme içme sektöründeki yatırımlar sayesinde sektörün yükselmeye devam ettiğini belirtti. Önümüzdeki sene Ege ve Akdeniz sahil hattında 30’dan fazla tatil köyü inşa edileceğini, şehir otelleri ve yeni restoranların açılacağını aktardı:

“Her bir otelin ortalama maliyeti 150 milyon dolar. İçerisinde bizim verebileceğimiz mutfak malzemeleri ise 10 milyon dolara yaklaşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki sene de sektördeki hareketliliğin devam etmesini bekleyebiliriz. Bu hareketlilik de yeni yatırımları beraberinde getiriyor.”