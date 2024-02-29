'Nasıl Bir İK Zirvesi' başlıyor

EKONOMİ Gazetesi, Pwc Türkiye ve Kariyer.net işbirliğinde, Hayat’ın Ana sponsorluğunda, Datassist ve Momento’nun panel sponsorluğunda düzenlenen zirve, Pwc Türkiye’nin Galataport ofisinin Lounge salonunda gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin önde gelen kurumlarının katılacağı "Nasıl Bir İK Zirvesi", bugün saat 13.30'da yapılacak. Zirvede, yeni nesil insan kaynaklarının nabzını Türkiye’nin önde gelen kurumları birlikte tutacak.

Açılış konuşmaları şöyle: Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz, PWC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal, Hayat Global İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp.

Paneller 3 bölümde gerçekleştirilecek.

PANEL Dijitalleşme İK ve İşgücü Dönüşümünü Nasıl Şekillendiriyor?

Konuşmacılar; Moderatör PWC Türkiye İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı Şirketi Ortağı Ülker Day Kariyer.net İşe Alım ve İş Gücü'nden Sorumlu GMY Nigah Aksan Hayat Global Ücret & Yan Haklar ve İK Analitiği Grup Müdürü Sebla Oran Palut Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro

PANEL "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" Odaklı İş Kültürü

Konuşmacılar; Moderatör Ekonomi Gazetesi Koordinatörü Didem Eryar Ünlü Datasist CEO'su Umut Özbağcı Defacto İnsan Kaynakları GMY Yeşim Çokeker

PANEL Geleceğin Yetkinlik Odaklı Yetenek Stratejisi

Konuşmacılar; Ekonomi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan Sabancı Holding İK ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Yeşim Özlale Önen Şişecam İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu GMY Şengül Arslan

Nasıl Bir Ekonomi Tv’den canlı yayınlanacak zirvemize sınırlı sayıda katılım için kaydınızı yaptırmayı unutmayın.

Kayıt için: meral.arslan@nbe.com.tr Tel: 0532 401 95 83