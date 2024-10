"Ne zaman enflasyonu yeneriz ve kredi notları artar, o zaman borsa canlanır"

Takip Et

EKONOMİ Gazetesi ev sahipliğinde PwC Türkiye’nin içerik işbirliğinde ve Sabancı Holding Ana Sponsorluğu’nda 3’üncüsü gerçekleştirilen Dönüşen Liderler Zirvesi, Elite World Grand Sapanca’da, “Makronun Baskısında Mikroyu Yönetmek" temasıyla yapıldı.

“Asansör Konuşmaları: Paranın Yönü” oturumunda EKONOMİ Gazetesi Yazarı Zeynep Aktaş, Gazeteci ve Yazar Abdurrahman Yıldırım, Gülman Grup Yönetim Kurulu Başkanı Polat Gülman ve İstanbul Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu ile sektörlerdeki durumu değerlendirdi.

“Üzerine füze yağan Lübnan’ın bile borsası bizim kadar değer kaybetmedi”

Gazeteci ve Yazar Abdurrahman Yıldırım: Mevcut kredi notlarıyla yabancı yatırımcının gelme durumu yok. En spekülatifi geliyor, uzun vadeli ve kurumsal olanları gelemiyor. Borsada canlılık seçim sürecinde oluyor. Son seçime baktığınızda siyasi yönlendirmeler oldu, kazanç olabileceği gösterildi. Borsaya sermaye piyasasını bilmeyen insanlar geldi ve şanslarını denedi. Bu yüzden yatırımcı sayımız arttı. Seçimden sonraki sonuç ne oldu? Umulan, yabancı yatırımcının gelmesi ve yatırım yapmasıydı ancak olmadı. Maalesef sermaye piyasasında güçlü bir kamuoyu oluşturucu bir medya da yok artık. Kamuoyunu aydınlatma ve bilgilendirme ayağı eksik. Borsanın 9 binlere düşmesini, Türkiye’yi bekleyen gayet olumsuz iç gelişmelerin yansıması, fiyatlaması olarak değerlendirebiliriz. Bu kadar düşmemesi lazımdı. Üzerine füze yağan Lübnan’ın bile borsası bizim kadar değer kaybetmedi. Bizde seçime yönelik bir borsa stratejisi var. Borsa seçimin gölgesinde yürüyebilecek bir alan olarak görülüyor. Şu an borsa kendi kaderiyle gidecek. Ne zaman enflasyonu yener, kredi notları artarsa canlılık olur. Borsaya yeni teknoloji şirketleri gelirse hak ettiğinden fazla prim yapar. Çünkü Türk insanı teknolojiyi keşfetmiş durumda, hatta Türkiye’de bulamadıkları için yabancı borsalardaki şirketlere yatırım yapıyorlar.

“Türkiye’de oyun, fintek, yapay zekâ şirketleri dünya çapında çok hızlı ilerledi”

Gülman Grup Yönetim Kurulu Başkanı Polat Gülman: Gülman Grup olarak öncelikle güvenli ortam arayışıyla yola çıktık. Girişim sermayesine odaklandık. Uzun vadede yatırım yapabileceğimiz girişimci ruhuna uygun yatırımlara odaklandık. Dünyada gayrimenkul dışında da çeşitli sektörlere girişim sermayesi ve fonlar aracılığıyla yatırım yaptık. Portföyü çeşitlendirmek için en az 10 yıl gibi sürecek yatırımlara girdik. Buna Türkiye ile başladık. Yatırımlarımızın yüzde 44’ü Türkiye’de, geri kalanı 27 ülke 35 sektörde yer alıyor. Direkt yatırım yaptığımız dünya çapında bir iki şirket var. Bu yatırımı da riskimizi yaymak için yaptık. Ölçülebilir riskler için fonları değerlendirdik. Türkiye’de oyun, fintech, yapay zeka şirketleri dünya çapında çok hızlı ilerledi. Dünyada ilaç ve genetik tedaviler için de ayrıla bütçeler çok cazip durumda. Yatırımcılara sağlık teknolojilileri, sürdürebilir yatırımlar, çevre ve altyapı fonlarını tavsiye edebilirim.

“Döviz sahiplerinin varlıkları TL’ye karşı değer kaybedecek”

İstanbul Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu: Kabaca 3 milyar TL’lik bir portföy yönetiyoruz. Bugün yaşadığımız ekonomik durum neredeyse 90’larla aynı. İnsanlar maddi yatırımlarını enflasyona karşı korumak için yatırım yapıyor. KKM’den dağılanlar daha yüksek getiri getiren bir yere gitmişler gibi görünüyor. 2001 krizinden sonra yatırımcı sayısı 1 milyondu, 2018’de de aynıydı. Bugün 8 milyona yaklaştı. Döviz yatırımcısı şu an TL yatırımcısını fonluyor. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtiğimizden beri yatırımlarımız daha dalgalı durumda. Eskiden daha güçlü kararnameler alınıyordu, o yüzden ekonomimiz daha dalgalı olmaya mahkûm. Türkiye’ye bir döviz girişi olacak. Şu an döviz sahiplerinin varlıkları TL’ye karşı değer kaybedecek bir pozisyonda. TL’de kazandırmanın ileride kazandıracağını düşünüyoruz ama bunu suya yazı yazmak gibi düşünmek lazım çünkü bir gecede her şey değişebilir. Ara ara büyük dalgalanmalar olur ama bundan sonra olabilecek ani gelişmelerin TL’nin güçlenmesini önüne geçebileceğini düşünmüyorum. Dövizi çok sevmiyoruz, TL’yi seviyoruz, borsayı da eskisine göre seviyoruz diyebilirim.

“Doğacak yeni işçi sınıfın maaşı blok zincir ile ödenecek”

Kripto paralar konusunda Nasıl Bir Ekonomi TV Sunucusu Berfin Çipa’nın sorularını Web3 Teknolojileri Derneği Kurucusu Buğra Ayan yanıtladı.

Web3 Teknolojileri Derneği Kurucusu Buğra Ayan: 150 yıl öncesine göre bambaşka bir teknoloji var. Artık sistemler daha dinamik hale geldi. Yeni bir işçi sınıfı doğuyor ve biz onların maaşını blok zincir ile ödeyeceğiz. Şuan ileri teknolojilerde ara bir formül üzerine çalışıyoruz. Mesela Devin isminde yapay zeka yazılım mühendisi var. Gelecek ile ilgili görüntüleri bile görebiliyorsunuz. Ancak gördükleriniz sizde korku da yaratıyor. O yüzden ince bir sınır gerekiyor. Blok zincirde yeni bir kitle var. Kimse artık toplantılarda kartvizit kullanmıyor, serbest kıyafetler giyiyorlar, sistemler dijitalleşti. Bu yüzden şirketlerin de hızlanması lazım. Yeni işçi sınıfının içinde olduğunuz sürece işin de için de oluyorsunuz.