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3'üncü “Dönüşen Liderler Zirvesi” gerçekleşti

Reel sektör, finans dünyası ve akademi, bu yıl 3.sü düzenlenen “Dönüşen Liderlik Zirvesi”nde bir araya geldi. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden 150 CEO’nun katıldığı zirvede hem dalgalı denizde şirketlerin nasıl bir rota çizeceği ele alındı, hem yeni trendler tartışıldı. “Makronun Baskısında Mikroyu Yönetmek” temasıyla gerçekleştirilen zirvenin buluşma noktası Sapanca oldu.

Haber Merkezi
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3'üncü “Dönüşen Liderler Zirvesi” gerçekleşti
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Türkiye ekonomisinin en büyük reel sektör buluşmalarından biri “Dönüşen Liderler Zirvesi” hafta sonu 150 CEO’nun katılımıyla Sapanca’da gerçekleştirildi. EKONOMİ Gazetesi ev sahipliğinde PwC Türkiye’nin içerik işbirliğinde ve Sabancı Holding Ana Sponsorluğu’nda 3’üncüsü gerçekleştirilen zirve, Elite World Grand Sapanca’da, “Makronun Baskısında Mikroyu Yönetmek" temasıyla yapıldı.

Zirvede, iş ve akademi dünyasının önde gelen isimleri, görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Gün boyu süren zirve kapsamında düzenlenen oturumlarda; iş dünyasının ihtiyacı olan rota belirlenmeye çalışılırken, yerelden küresele uzanan başarı hikâyelerinden döngüsel ekonomiye, rekabetin değişen yüzünden riski anlama ve yönetmeye kadar çok sayıda başlık ele alındı.

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan ve PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu’nun hoşgeldin konuşmalarıyla başlayan zirvenin akışını ise Dr. Barış Esen yönetti.

Zirvenin açılış konuşmasını Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper gerçekleştirirken, ekonomistler; Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi ve EKONOMİ Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Fatih Özatay ile TSKB Baş Ekonomisti Burcu Ünüvar güncel ekonomik verileri değerlendirdi. Prof. Dr. Ali Hakan Kara’nın zirvede yaptığı konuşmada, “Para politikası uzun süre sıkı kalacak. Bu aşamada yumuşak iniş senaryosu temel olacak. Sert bir iniş beklemiyorum. En önemli konu programın sürdürülebilirliği” tespiti gündeme damgasını vurdu.

Zirve’nin, ana sponsorluğunu Sabancı Holding’in üstlenirken, içerik partneri PwC Türkiye, etkinlik sponsoru Eksim Holding ile Cengiz Holding şirketlerinden Eti Bakır, oturum sponsoru Hepsiburada, iletişim sponsoru Türk Telekom, destek sponsorları Agro-Tech, Ağaoğlu, İşkur Holding, Evyap, Fersan, MKSDevO, Kariyer.net, Rönesans Gayrimenkul, TSKB, özel sponsorları Yayla, SushiCo, CVS Hava Kent-Portföy, Cerebrum Tech ve The Purest Solutions oldu. Dönüşen Liderlik Zirvesi, Anadolu Efes’in yüksek katkılarıyla gerçekleştirildi.

Zirve, gala gecesi ve ardından Zafer Algöz ve Can Yılmaz’ın “Burada Olan Burada Kalır” isimli gösterisiyle son buldu.

 

Yayına hazırlayanlar: Aysel Yücel, İmam Güneş, Merve Yiğitcan, Selenay Yağcı, Yener Karadeniz, Barış Sedef

Fotoğraflar: Mehmet Bars

 

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