Evyap CEO’su Mehmed Evyap: Ürün sattığımız her ülkede markamızın arkasındayız

EKONOMİ Gazetesi ev sahipliğinde PwC Türkiye’nin içerik işbirliğinde ve Sabancı Holding Ana Sponsorluğu’nda 3’üncüsü gerçekleştirilen Dönüşen Liderler Zirvesi, Elite World Grand Sapanca’da, “Makronun Baskısında Mikroyu Yönetmek" temasıyla yapıldı.

Ürün sattığımız her ülkede markamızın arkasındayız

Evyap CEO’su Mehmed Evyap: Konuşmasına “Neden Güneydoğu Asya?” sorusunun yanıtıyla başlayan Evyap, “Malezya’ya bizi götüren faktör hammadde oldu” dedi. Sabun endüstrisinin ana hammaddesinin hayvansal ve bitkisel yağ olduğunu aktaran Mehmed Evyap, 2010’lu yılların başına kadar hayvansal yağ bazlı sabun üretimi yaptıklarını, ancak sonrasında Güney Asyalıların sabun pazarında yükselen performanslarının dikkatlerini çektiğini belirterek, yakından araştırmaya karar verdiklerini anlattı. Malezya ve Endonezya’nın 80 milyon tonluk dünya palm yağı üretiminin yaklaşık yüzde 85’ini gerçekleştirdiğine işaret eden Evyap, palm yağından sabun üretimiyle dünyada daha rekabetçi olmayı başardıklarını ifade etti. Uluslararası bir firma olarak sadece Türkiye’de değil geniş bir coğrafyada rakiplerle mücadele ettiklerini dile getiren Evyap, bu nedenle Malezya’daki fabrikayı kurduklarını söyledi.

“Endonezya, yeni sanayi modeli ile doğru adres”

Yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptıklarını, bunların 20’ye yakınında liderliğe oynadıklarını kaydeden Evyap, “Malezya yatırımıyla hem hammaddemizi değiştirdik hem de yarım dünya uzağa gittik” dedi. Zamanla sabunun yanına oleokimya işini eklediklerini kaydeden Evyap, şöyle devam etti: “Sonrasında oleokimya başlı başına bir iş haline geldi. Bu iş birimimizin geleceği için de Endonezya’da şirket kurmak gerektiğine karar verdik. İlk yatırımı Malezya’ya yaparken Endonezya’yı yatırım için çok uygun bulmamıştık. Ancak sonrasında Endonezya geliştirdiği sanayi politikasıyla öne çıktı. Bu nedenle o ülkeyi tercih ettik ve ikinci oleokimya tesisinin temelini attık. Yaklaşık 100 milyon dolar civarında bir yatırım yaptık.”

Evyap’ın ürün sattığı her ülkede markasının arkasında durduğunu dile getiren Mehmed Evyap, “Biz markalarımızı oradaki ithalatçılara teslim etmek yerine ulusal distribütörlük işlerini alıp, kendi ekiplerimizle yönettik. Bütün ana pazarlarımızda kendi personelimizle satış yapıyoruz. Hem oluşan krizlerde tehditleri yöneterek hem de oluşan fırsatları değerlendirerek bu şekilde ne kadar doğru yaptığımızı anladık” diyerek sözlerini tamamladı.