“Firmaların yapay zekayı kullanacağı binlerce alan var”

EKONOMİ Gazetesi ev sahipliğinde PwC Türkiye’nin içerik işbirliğinde ve Sabancı Holding Ana Sponsorluğu’nda 3’üncüsü gerçekleştirilen Dönüşen Liderler Zirvesi, Elite World Grand Sapanca’da, “Makronun Baskısında Mikroyu Yönetmek" temasıyla yapıldı.

“Bankacılar da ATM’lerden korkmuştu”

Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul: Biz 4 yıldır yapay zeka teknoloji alanında çalışıyoruz. Mühendis arkadaşlarımızla sosyal bilimcileri bir araya getirdiğimiz bir şirket kurduk. Teknoloji odaklı ekonomik büyüme modelini savunuyoruz. Bu modelde ürünler yapıyoruz. Kısaca, internet çıkışı olmadan chatGPT hizmeti veriyoruz. Güvenlik için verileriniz sizde kalıyor. Şirketlere sanal asistanlık yapıyoruz. Kişiselleştirilmiş yapay zeka platformu yapma şansı veriyoruz. Sıfır yapay zeka platformu veriyoruz, siz ne öğretirseniz onu öğreniyor ve yüzde 98 oranında doğru cevap verdiğini görüyoruz. Şirketimiz kooperatif usulü, herkes ortak. Üretebilen çalışanlara hisse veriyoruz. Z kuşağını tutmak zor ama biz üç kuşak bir arada çalışıyoruz. Gençlerde şunu görüyorum; asgari ücretle çalışan çok iyi mühendisler de var ama şirkete ortak olmak ve eski önemli mühendis çalışanlarımızla çalışmak da motivasyon. ATM’ler hayatımıza girdiğinde ilk kasabalarda bankacılık sektörü korkuyor ama oralardan bankacılığın daha da büyüdüğünü görüyoruz. Yapay zeka da böyle olacak.

“Şirket geneline yayılmadığında pahalı bir yatırım”

PwC Türkiye PwC Türkiye Dijital Hizmetler Lideri Cem Aracı: Yapay zeka yeni bir teknoloji değil. Neredeyse 40 yıldır var. Ama tabana yayıldığı için ve artık günlük hayatımızda çocuklarımız bile kullanabildiği için yeni bir teknoloji gibi geliyor. Yeni bir ekonomi mi? Evet. 2030’a kadar yaklaşık 16 trilyon dolar ekonomik katkı yaratacak. Herkes işimi elimden alacak mı? diye soruyor. Ama mevcut işleri dönüştürecek, yeni işler yaratacak. İnternet yokken e-ticaret yoktu, Youtube yokken youtuber yoktu. Yeni kurallar olacak. Bu işin risk tarafının ayrı değerlendirilmesi lazım. CEO önemli stratejik kararlar vermek için kullanacak, CFO’muz bütçe planlamasında kullanacak, CCO’lar güvenlik önlemleri açısından kullanacak. Tüm firmaların yapay zekayı kullanacağı binlerce alan var. Bu kullanım alanı tuzağına da çok düşmemek lazım. Yapay zekayı dikey kullanım alanlarına sınırlandırırsak şirket geneline yaymak zor oluyor, ölçeklendiremiyoruz. Bunlar pahalı çözümler. Genele yaymadığında o parayı kurtarmıyor. Şirketlerin en ölçeklendirilebilir alanları belirlemesi lazım.