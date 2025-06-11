Euronun yükselmesine izin verilir mi?

Döviz piyasasındaki pozisyonlar, dolara göre yayımlanıyorlar. Spekülatörler, Asya’daki dokuz para biriminde de alıma geçtiler. Çin Yuanı’nda ve Endonezya Rupisi’nde yedi ay sonra gelen ilk alımlardır. Bazı paralarda, 2020’den beri en yüklü pozisyonların olduğunu belirteyim. Kore Wonu’nun değerleneceğini düşünenler, alımlarını altı kat arttırdılar. Bunlar küresel risk iştahındaki artışın göstergesidir.

Euro, sterlin, yen gibi majör paralar için de pozitif beklentiler sürüyor. Asya paraları hesaba katıldığında, dolar satış pozisyonlarında ciddi bir yığılma gözleniyor. Dolar Endeksi’nin yaklaşık yüzde 60’ını euro oluşturuyor. Yılbaşında 1,02 seviyesinde olan EUR/USD paritesi, nisanda 1,15’e yükseldi. Mevcut seviyeler Avrupa Merkez Bankası’nı (AMB) şu aşamada rahatsız etmiyor. Kurum, 1,10’a yakın değerleri yılsonuna kadar makul görüyor. Euronun aşırı değerli olduğunu düşünmüyorum. Tabii yeni bir yükseliş hareketi, AMB’nin enflasyon ve büyüme hesaplarını bozabilir. İhracatçılarımız finansman maliyetlerinin yüksekliğinden şikâyet ediyorlar. Aslında güçlü bir euro onlara nefes aldırıyor.

Türkiye ekonomisi için yine önemli finansal göstergelerden olan petrol fiyatı bir ayda 10 dolar yükseldi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arzı çok düşük tutuyorlar. Mayıs enflasyonumuz beklentinin altında kaldığından, bu ay bir faiz indirimi dillendiriliyor. Kritik dış göstergelerin aleyhimize dönmesi, Merkez’in üzerindeki baskıyı artırır.