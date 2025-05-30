Top beklemediği köşeden geldi

Nobel ödüllü Albert Camus kaleciydi. Bir maçtan sonra terden sırılsıklam hâlde eve dönen Camus hastalandı. Hastalık önce akciğer iltihabına, sonra vereme dönüştü. Kariyeri bitti. Üstat, ‘‘Hayat hakkında bildiğim her şeyi futboldan öğrendim. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi.’’ buyurmuş. Gümrük vergilerini yasa dışı bularak iptal eden ticaret mahkemesinin hâkimlerinden birisini Trump seçmişti. Top, başkanın beklemediği köşeden geldi.

Dört ay önce yazdığım ‘‘Trump’ın böyle bir gücü var mı?’’ başlıklı yazıda, ‘‘ABD anayasasına göre başkanın böyle bir gücü bulunmuyor. Trump 2016’da alüminyum ve çelik gibi spesifik ürünlerin ithalatına tarifeler getirmişti. Ancak dayandırılan yasa farklıydı. Kaldı ki o tarifeler 2017-2018 döneminde ancak uygulanabildi. Yeni kararın dayandığı 1977 yasası, ABD açısından milli güvenlik tehlikesi yaratabilecek konular için kullanılıyor. Bu gerekçelerin milli güvenliğe yaratacağı tehlike tartışılır’’ ifadelerini kullandım.

Trump kararı temyize götürebilir. Tabii kararın oy birliği ile alınması üst mahkemedeki süreci uzatabilir. ABD ile anlaşmaya çalışan ülkeler işi ağırdan alabilirler. Piyasalar bu gelişmeyi pozitif karşıladı. Buna göre, Amerikan ekonomisinde resesyon olasılığı düşeceğinden, riskli finansal varlıklara ilgi olur. İçeride dalgalı bir haber akışı var. Sohbet ettiğim yabancı yatırımcılar, Türkiye’de sadece istikrarlı bir gündem istiyorlar. Oluşabilecek iyimser küresel ortamdan faydalanabiliriz.