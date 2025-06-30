Türkiye için olumlu gelişmeler

ABD, Kanada ile ticaret görüşmelerini durdurdu. Tabii Trump, gümrük tarifelerini koz olarak kullanmaya devam edecektir. ABD Hazine Bakanı Bessent, ‘‘Dolardaki düşüş beni rahatsız etmiyor’’ açıklamasını yaptı. Vergi indirimleri için ilk oylama Senato’da gerçekleşti. Cumhuriyetçiler, 4 Temmuz’a kadar bütçe paketini geçirmek istiyorlar.

18 Aralık 2024’te yazdığım yazıda; ‘‘Yatırım bankalarının hemen hemen hepsi 2025’te güçlü dolar bekliyorlar. Trump yönetiminin gümrük tarifelerini yükseltmesi ve vergi oranlarını indirmesi, bütçe açığını artırabilir. Artabilecek enflasyonla, dolar faizleri yüksek seyredebilir. Güçlü dolar senaryosu kulağa makul geliyor. Tabii bu, Trump’ın ekonomik hedefleriyle uyuşmuyor. Bence bu amaçlara zayıf dolarla ulaşılabilir. Önümüzdeki aylarda dolar söyleminin değiştiğini görebiliriz.’’ ifadelerini kullandım. Bu yazıyı yazdığım gün 1,0350 olan EUR/USD paritesi, cuma günü 1,1755’e kadar yükseldi.

Gümrük vergilerinden gelecek ekonomik baskıyı hafifletmek için, Trump gevşek politikalar istiyor. Faiz indirimi için Fed’i taciz ediyor. Söz verdiği vergi indirimlerinin yasalaşması için bastırıyor. ABD başkanının iç ajandası, bir noktaya kadar beni ilgilendiriyor. Türkiye’de reel ekonominin zorlandığı bir dönemde, dolardaki ve petrol fiyatındaki düşüşlerin devamına bakıyorum. EUR/USD paritesi 1,20’nin üzerinde zaman geçirsin. İhracatçılarımızın geliri artsın. Petrol fiyatı 60 doların altına düşsün. Dolar maliyetimiz azalsın.