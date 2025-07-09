Dolardan yapısal çıkışlar

Amerikan ekonomisinin yüzde 70’i tüketimden oluşuyor. Amerika’nın dünya ekonomisindeki ağırlığıysa yüzde 25’tir. Bu rakamlar üzerinden gidilirse, Amerikalı tüketicilerin iş güç durumları kritik hâle geliyor. ABD istihdam raporu işte bu fotoğrafı çekiyor.

Fed’in görevleri, maksimum istihdam ve fiyat istikrarıdır. Yani istihdam verisi, para politikası duruşunu etkiliyor. Geçen hafta yayımlanan haziran ayı istihdam raporu, alt kalemler dâhil, beklentinin üzerinde geldi. Gelecek çarşamba yayımlanacak, yüksek gelmesi muhtemel enflasyon oranıyla, Fed faiz indirimi konusunda eylüle kadar rahatlayabilir. Para politikası açısından belirsizlik yaratan gümrük tarifelerinde, 9 Temmuz’un yani bugünün önemi azaldı. Karşılıklı tarifelerin 1 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. ABD henüz anlaşma yapamadığı ülkelerle görüşmelerini sürdürebilecek.

Doların değerini genel olarak ekonomik durum ve faiz seviyesi etkiliyor. Tabii Trump’ın başlattığı tarife kaosu da zarar verdi. İşin ilginci, ABD’nin iyi bir ekonomik iklime ve rakiplerine göre daha yüksek faize sahip olmasına rağmen, doların her güçlenme hamlesinde bir satış dalgasının belirmesidir. Tarifelerdeki duruşun da başlangıca göre oldukça gevşediğini vurgulayayım. ABD’de teknoloji hisseleri yeni zirvelerine ulaşırken yatırımcılarda gözlenen bu eğilim, dolar pozisyonlarının daha çok ‘‘yapısal’’ olduğu fikrini uyandırıyor. Doların portföylerdeki ağırlığı sorgulanıyor olabilir.