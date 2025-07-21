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Dolar satışı ilk sırada

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Bank of America (BofA), küresel fon yöneticilerine dayandırdığı, finansal varlıklarda alınan pozisyonları yayımlıyor. Son rapora göre, dolar satışları tarihte ilk kez ‘‘en kalabalık işlem’’ olmuş. Altın alım pozisyonları aylardır ilk sıradaydı. ABD’nin yedi büyük teknoloji şirketindeki alım pozisyonları, uzun süredir olduğu gibi, ikinci sırada bulunuyor.  

Bu tarz bilgiler karşıt gösterge olarak kullanılabilir. Bir tarafta yığılma olduğunda ters yöne hareketler olabiliyor. Örneğin altın tarafında büyük bir kümelenme vardı. Değerli metalin fiyatı mayısta zirve yaptıktan sonra sert düştü. Üç aydır dar bir bant içinde bulunuyor. Öte yandan, kurumsal yatırımcılar teknoloji hisselerinden vazgeçmiyorlar. Cuma kapanışına göre, Nvidia’nın piyasa değeri 4,2 trilyon dolar oldu. Şirket bu değerlemeyle, S&P 500 endeksinin yüzde 7,5’ini tek başına oluşturuyor. Çip üreticisinin, MSCI dünya endeksindeki ağırlığı da yüzde 4,73 oldu. Bu oranın, dünya endeksindeki Japon şirketlerinin ağırlığından yüksek olduğunu belirteyim. Nvidia’nın bu kapsamlı endeksteki payı, Alman ve Fransız şirketlerinin toplamından da fazladır. Kısacası, teknoloji çılgınlığı sürüyor.

Amerikan Doları, dünyada 1973’te başlayan dalgalı kur rejiminin en kötü altı ayını yaşadı. Doların on yıl süren aşırı değerlenme dönemi bitmiş olabilir. Bunun yerini yeni bir balonun alıp almayacağı daha tartışılır. Çünkü döviz piyasalarındaki gerçek trendler 5 ila 10 sene sürüyor.

 

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