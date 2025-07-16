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Konu gümüşse, Hindistan

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Gümüş fiyatı bu hafta 14 yılın zirvesine çıktı. Tarihi rekorunun hâlâ yüzde 20 altındadır. Gümüşün ruh hâli değişkenlik gösterir. Bazen değerli metallerle takılır. Canı istediğinde sanayi metallerine yaklaşır. Piyasası çok küçüktür. Gümüş üzerine çıkarılan türev enstrümanların ve fiziksel gümüşün toplamı 2 trilyon dolar civarındadır. Altın piyasasının büyüklüğü yaklaşık 200 trilyon dolardır.

Spekülatörler gümüş piyasasında at koştururlar. Oynaklık yüksek olduğundan, gümüş fiyatında keskin tahminler yapanların başarı oranı düşüktür. Bir fikir vermesi açısından, altına ve gümüşe yatırım talebinde, Hindistan’daki gelişmeler takip edilebilir. Hintli yatırımcılar genelde altın biriktirirler. Ancak yılbaşından beri, bu yatırımcıların aylık gümüş alımları, hem bir önceki ayın hacmini hem de altın alımlarını geçiyor. Bu dikkate değerdir. Çünkü gümüş fiyatı dönemsel bir doruğa ulaştığında, Hintli yatırımcılar nakde geçerler. Madeni paraları ve külçeleri ellerinden çıkarırlar. Fiziki gümüş tutan borsa yatırım fonlarından çekilirler. Ancak bu yıl satış yapmak yerine, alımlarını artırıyorlar.

Rahmetli hocam Salih Neftçi, Çin’in potansiyeli üzerine 2000’lerin başında yaptığımız bir sohbette, ‘‘Koşan bir Çinli görürsen, sen de koş’’ demişti. Çin ekonomisinin sonraki yıllardaki performansı, onu haklı çıkardı. Sektörel yatırımlar konusunda, Çin her daim izlenmelidir. Gümüş gibi spesifik yatırım araçlarındaki trendler için Hindistan bir göstergedir.

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