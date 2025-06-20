Bir piyasa yanlış fiyatlıyor

Fed başkanı Powell enflasyonun yüksek kalabileceğini söylüyor. Çünkü 9 Temmuz’a kadar dondurulan yüksek oranlı gümrük vergilerinin, bu tarihten sonra ne olacağı kestirilemiyor. Tabii son 1,5 ayda yüzde 30 artan petrol fiyatı da denkleme girdi. Ekonomik veriler negatif sinyaller vermesine rağmen, Fed’in temmuzda indirim yapması çok düşük bir ihtimaldir.

ABD’nin gümrük vergisi dosyasını temmuzda yüzde 10 ile kapatacağı düşünülüyor. Trump’ın faiz indirimi konusunda Fed’i tekrar taciz etmeye başlaması bu konuyu bulanıklaştırıyor. Başkan belki de geri adım atmayacak. Bunun olumsuz yansımalarını dengelemek için, gevşek para ve maliye politikası için bastırıyor olabilir. ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları iki yılın zirvesine çıktı. İstihdam piyasası temmuzda daha da kötüleşebilir. Böyle bir ekonomik iklimde faiz indirilmesi gerekirken gümrük vergilerinin yüzde 10’un üzerinde olması, Fed’in elini kolunu bağlayabilir.

Önemli borsa endeksleri rekor seviyelere yakın seyrediyor. Gümrük vergileri konusunda iyimserliğin başlamasından sonra S&P 500 endeksi yüzde 20 yükseldi. 17 Şubat’taki ‘‘Stagflasyon tartışması’’ başlıklı yazımda, temel senaryonun stagflasyon olacağını belirtmiştim. Ekonomik gerçekleşmeler ortadadır. Ne tahviller ne de hisse senetleri bu senaryoyu fiyatlıyorlar. Dün TCMB’nin de vurguladığı, savaşın petrol fiyatında yarattığı yukarı yönlü riskler, stagflasyonu güçlendirebilir. Bir piyasa riskleri gözden kaçırıyor.