ABD Hazine Bakanı Bessent’in cuma günü yaptığı ‘‘Çin’le yapılan görüşmeler durdu’’ açıklaması dikkat çekicidir. İki ülke arasında mutlak bir barışın olamayacağını düşünüyorum. ABD’nin farklı bir ajandası var.

İsviçre’deki görüşmelerden birkaç gün önce, ABD ile İngiltere bir ticaret anlaşması imzaladılar. Buradaki örtük amaç, İngiltere’nin arz zincirine Çin’i sokmamaktır. Yanı sıra, gümrük vergilerinin üç aylığına indirilmesinden birkaç gün sonra ABD, teknoloji şirketi Huawei’nin yapay zekâ sistemini kullananları tehdit olarak algılayacağını belirtti. Tabii Çin’in önünü kesmek kolay olmayacaktır. Örneğin elektrikli otomobillerde oyun bitmiş gibi gözüküyor. Altı ay Xiaomi marka elektrikli araç kullanan Ford genel müdürü Farley, ‘‘Bu seviyeye ulaşmamıza yıllar var’’ yorumunu yaptı.

Yuanın sermaye piyasalarındaki ağırlığı da artırılmaya çalışılıyor. Yuan cinsinden tahvil ihraçları 2024’te 30 milyar dolar oldu. Bu kâğıtları Çin şirketleri değil, yabancı kurumlar satıyorlar. Bu piyasa giderek büyüyor. Yılın ilk beş ayındaki satış hacmi, 2024’ün toplamından yüksektir. Çin savunma sanayinde de ilerliyor. Hindistan-Pakistan savaşında, Çin savaş jetleri beklentinin çok üzerinde bir performans gösterdiler. Çin’in yapay zekâ şirketi DeepSeek, ocak ayında sektörü sallamıştı. Önümüzdeki dönemde buna benzer hikâyeler duyabiliriz. Çin takvimine göre yılan yılı olan 2025’te, ülkeden ilginç sinyaller geliyor. Amerika gerginliği artırmaktan başka bir yol izlemeyecektir.