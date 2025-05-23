BofA’dan hesap sormak

Amerika’nın en büyük ikinci bankası olan Bank of America (BofA), Türkiye’de hisse senedi piyasasının etkili oyuncularındandır. Bankanın Borsa İstanbul’daki alım satım işlemleri dalgalanmalar yaratır. Yatırımcılar bu pozisyonları yakından izlerler.

BofA günlerdir endekste büyük miktarlı satışlar yapıyor. Bu seferki işlemler farklıdır. Hisse senetlerinde satış yaparken, eş zamanlı olarak vadeli işlemler piyasasında ters pozisyon alınmıyor. Net satış yapılıyor. Tabii bu durum sorgulanıyor. Regülatörün hesap sorması gerektiğini savunanlar da var. Kurum kendi pozisyonlarını boşaltıyor olabilir. Çok büyük fonların satış emirlerini uyguluyor olabilir. Türkiye’nin önemli şirketlerinin hisse fiyatlarının ucuzluğu ortadadır. Ancak sürekli vurguluyorum. Türkiye’de siyasi tansiyon yüksek kalabilir. Öte yandan, küresel yatırımcılar için dünyada fırsatlar vardır. Örneğin İspanya’nın IBEX 35 endeksinin yılbaşından beri getirisi euro bazında yüzde 23’tür. Seçenekler çoğaltılabilir.

Türkiye piyasaları için görüşlerin olumluya dönmesi, enflasyonla mücadele programını sürdürmekten geçiyor. Merkez Bankası dünkü enflasyon raporu toplantısında kararlılığını gösterdi. Ülke risk primindeki düşüş, dolar talebinin azalması, rezervlerdeki toparlanma, banka yönetimine moral vermiş. TCMB faizi indirimlerine haziranda başlayabilir. Olası faiz indirimleri, reel sektörün şikâyetlerini dindirmeyebilir. Krediler tarafında ek adımlar gündeme gelebilir.