Geçen yaz ne yaptığını biliyorum adlı bir Amerikan korku filmi vardı. Merkez Bankası ekonomistlerinin önceki gün yayımladıkları, reel sektörü değerlendirdikleri, ‘‘Parasal Sıkılaşma, Temerrüt ve Firmaların Konut Satışı’’ analizini okurken aklıma bu film geldi.

İki yıldır uygulanan sıkı para politikası nedeniyle ekonomi yönetimi eleştiriliyor. Muhalefetin tutumu akla uygun niteliktedir. Siyaset yapılıyor. Diğer taraftan, iktidara yakın medya kuruluşlarından Mehmet Şimşek’e yaylım ateşi var. Son haftalarda Ankara’da kabine revizyonu dillendirildiğinden, bu salvolar tesadüf değildir. Çünkü 19 Mart sonrasında finansal göstergelerde oluşan hasar onarılmadan, para musluklarının açılmasına Şimşek’in izin vermeyeceği biliniyor.

TCMB uzmanları verilerle ortaya koymuşlar. Reel sektörün temerrüt (borç ödeyememe) oranında iki yıldır kayda değer bir artış yaşanmamış. Analizde anlamca, ‘‘Reel sektörün borç ödeyememe oranının artmaması, firmaların varlık satışı yapmaları nedeniyle olabilir. Ancak varlık satışları tarihsel ortalamanın altında seyrediyor. Bırakın artışı, şirketlerin konut satışları son aylarda düşüyor’’ deniyor. Karşılıksız çek oranının tarihsel ortalamanın oldukça altında olduğu da belirtilmiş. Yukarıda bahsettiğim kötü filmin devamı çekildi. Mayıs 2020-Mayıs 2023 döneminde uygulanan ultra gevşek para politikasının olumsuz etkilerini hâlâ hissediyoruz. Şimşek ve Merkez Bankası yönetimi bu filmin devamını çekmezler.