Liderin iki dudağının arasında

Finansal piyasalarda kısa vadecilik büyük bir sorundur. Hisse senetleri ve tahviller temelde uzun vadeli yatırım araçlarıdır. Bu finansal varlıklara kısa vadeli enstrüman gözüyle bakmak portföy risklerini artırıyor.

Türkiye’de banka mevduatlarının ortalaması 45 gündür. Hisse senetlerini elde tutma süresi daha da kısadır. Amerikalı yatırımcıların hisseleri tutma süresi 2022’de 10 aydı. Bugün beş ay civarındadır. Yatırım araçlarına kısa vadeli bakış bir gerçekliktir. Bu olgunun nedenlerini irdelemek gerekir. 2009 finansal krizinden sonra piyasalardaki dalga boyları yükseldi. Merkez bankaları piyasalara sürekli müdahale ettiler. Yatırımcılar kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını, uzun vadeli finansal araçlarla sağlamaya çalışıyorlar. Bir ülkede politik gündem hareketliyse, finansal varlıkların oynaklık ortalamaları zaten yüksek kalır.

Otoriter liderlerin sürekli konuşması da dengeleri bozuyor. Örneğin piyasalar biraz toparlanmışken, ABD başkanı Trump cuma günü ‘‘AB’ye 1 Haziran’dan itibaren yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız’’ dedi. Piyasalarda satışlar yaşandı. ABD’de son otuz yıla damga vuran fon yöneticilerinin performanslarını inceliyorum. Geçmiş performanslar geleceğin garantisi olmasa da bir fikir verebilir. Başkanlık seçiminden beri büyük fonlar dökülüyorlar. Sadece Warren Buffett kasım ayında nakde geçtiğinden geceleri rahat uyuyabiliyordur. Liderinin iki dudağının arasında kalan piyasalardaki belirsizlikler azalmayacak.