Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper: Şeffaf olacağız, sorumlu olacağız ekosistemlerle birlikte hareket edeceğiz

EKONOMİ Gazetesi ev sahipliğinde PwC Türkiye’nin içerik işbirliğinde ve Sabancı Holding Ana Sponsorluğu’nda 3’üncüsü gerçekleştirilen Dönüşen Liderler Zirvesi, Elite World Grand Sapanca’da, “Makronun Baskısında Mikroyu Yönetmek" temasıyla yapıldı.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, şirketlerin bulundukları ekosistem ve dünya adına sorumluluk bilinci ile hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Bugün herkesin sorumlu yönetim politikasına sahip olması gerektiğinin altını çizen Alper, her bir bireyin attığı her adımın kendisi dışında dünyaya da etkisi olduğunu vurgulayarak, “Bugün, yarının seçimlerini düşünen sorumsuz liderler, Ortadoğu’da sağa sola bomba atan ülkeler nedeniyle buradayız. Bireyden başlayarak yapmamız gereken; şirket, ülke ve dünya olarak sorumlu olmamız” dedi. Cenk Alper, “Dünyada politik krizler var. İhracatla büyüyelim diyoruz ihracat pazarları alt üst olmuş durumda. Enflasyon ile devalüasyon arasındaki farktan dolayı rekabetçiliği kaybediyoruz. İhracat fiyatlarını dolar ve Euro olarak artıramıyoruz. Enflasyon muhasebesi içinde dilemma yaşıyoruz. Krizlerde ‘nakit kraldır’ deriz ama bugün nakdin parasal zarar olduğunu görüyoruz. Nakit, parasal zarar olarak enflasyon muhasebesinde eksi yazdı. Stoklarımızın maliyeti artıyor, varlıklarımız değerleniyor. Her şey karlığımızı daha aşağı çekiyor. Ama biz sadece kendi şirketimizin karlılığı için fiyatları artırmaya devam edersek, makroya baskı yapmış olacağız” dedi.

Bugün ülke olarak sorumluluk bilinci ile nefesimizi tutmak zorunda olduğumuzu dile getiren Alper, şöyle devam etti: “Zor bir sene ama önümüzdeki sene daha zor olacak. Ama başka çaremiz var mı? Bunun daha beterini yaşadık. Bir daha Ortodoks olmayan politikalara geçme lüksümüz var mı? Sürekli seçimler yapmalı ve bunu yaparken de attığımız her küçük adımda sadece mikroyu değil makroyu da düşünerek sorumlu davranmalıyız. Doğru yolda sorumlu bir şekilde davranmamız gerekiyor. Şeffaf olacağız, sorumlu olacağız, ekosistemler olarak birlikte hareket edeceğiz.”

Uzun dönemli planlar yapmanın zorluğuna işaret eden Alper, eskiden 10 yıllık yapılan planların artık işlevini yitirdiğini anlattı. Alper, “Eskiden 10 yıllık planlar yapardık, artık yapamıyoruz. X artı 5 yıllık planlar yapıyoruz ama onu da rakamsallaştıramıyoruz. Çünkü 3 ay sonrasını tahmin edemiyorsunuz. Ama dünya trendlerini olabildiğince yakından takip etmeye çalışıyoruz. Onun için bizim kendi yetkinliklerimizle güçlü olabileceğimizi düşündüğümüz trendler ile yetkinlikleri birleştirip rekabetçi avantajlar sağlıyoruz” dedi.

Geleceğin teknolojilerini şekillendiren olabiliriz

Alper, “Dünyada bir sürü dalgalar var. Toplam kalite yönetimi, ileri veri yönetimi. Şimdi de yapay zeka… Bir anda herkes aynı şeyi yapar hale geliyor. Hepimiz sürdürülebilir oluyoruz, yapay zeka konuşuyoruz” diyerek, şunları kaydetti: “Ben 1994’te master’ımı yapay zeka üzerine yaptım. Bu teknoloji 50’lerde başladı. 75 yıl sonra hepimiz yapay zeka konuşmaya başladık. 75 yıl boyunca gelişen teknolojinin müşterisiyiz ama farkında değiliz. Bu teknolojilerin şekillendirileni olabiliriz.”

Yenilenebilir enerjide Çin’in geldiği noktayı örnek veren Alper, “Bugün Çin’de üretilmeyen bir malzeme ile güneş paneli yapılamıyor. Bu değer zincirinin ağası Çin. Her bir kurulan panelde onlar çok daha büyük para kazanıyor. Biz bugünü yönetmek için birtakım teknolojilerin müşterisi oluyor, bugünü kurtarıyoruz. Ama onlar 30-50 yılık planlar yaparak geleceği şekillendiriyor. Bizler geleceği şekillendirmeliyiz. Bu, ortak akıl ile hareket etmezsek olmaz. Bizim seçilmiş konularda geleceği şekillendirecek teknolojilerin oyun kurucusu olmamız lazım. Aksi halde o teknolojilerin müşterisi olacağız” dedi.

Alper, Sabancı Holding olarak düzenledikleri Gençlik Seferberliği’ne de dikkat çekerek, “Geçen sene 15-34 yaş arasında 329 bin genç bu ülkeden ihraç edilmiş. Gençleri burada tutmazsak onların ürettiği hizmetleri, teknolojileri ihraç etmezsek olduğumuz yerde saymaya devam ederiz” diye konuştu.