Ticaret Bakanı Ömer Bolat: TIR’ların mühürlenmesi ve ilave kontrol ticarette ciddi handikap yaratıyor

ANKARA (EKONOMİ) – Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani’nın Türkiye ziyareti öncesi iş dünyası Irak’ta lojistik, gümrük ve ulaşım sorunları konusundaki beklentilerini açıkladı. EKONOMİ’nin gündeme taşıdığı taleplere yönelik olarak Türkiye tarafının Irak’lı muhataplarına talepleri ilettiği belirtiliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Es-Sudani görüşmesi ile resmi heyet toplantıları öncesinde Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman El-Greyri ile birlikte DEİK tarafından organize edilen “Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısına” katıldı.

Ömer Bolat, toplantıya yönelik değerlendirmesinde, “Toplantıda iş dünyalarımızın önümüzdeki döneme ilişkin talep ve beklentilerini ele alırken, iş dünyalarımız arasındaki ortaklığın güçlenmesine yönelik vizyonumuzu masaya yatırdık. Iraklı mevkidaşım Sayın El-Greyri’ye iş dünyalarımızın kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyor, toplantımızın iki ülke ilişkilerine katkı yapmasını diliyorum” dedi.

Taşımacılıkta ilave zorluklar, ticarette handikap oluşturuyor

Bakan Bolat, Türkiye ve Irak’ın birbirinin Avrupa ve Hicaz Yarımadası-Körfeze açılan kapıları olduğunu belirterek, Irak’ın TIR Sözleşmesine dahil olmasından duyulan memnuniyeti vurguladı. Buna karşılık getirilen ilave kısıtlamalar konusunda Irak tarafına rahatsızlığını ileten Bakan Balot, “Diğer taraftan yaklaşık 1 aya yakın bir süredir sıkıntı çekilen konu olan TIR'ların sınırda, gümrükte mühürlenmesi ve bunun Musul'daki gümrük noktasında kontrol edilmesi uygulaması, üzülerek ifade etmek isterim ki karşılıklı ticaretimizde ciddi bir handikap oluşturmaktadır ve karşılıklı ticaretimize son 1 yıl içinde önemli bir düşüş olumsuzluğunu getirmiştir. Tedarik zincirlerinin kopmaması, Iraklı alıcıların, tüketicilerin de bu açıdan zarar görmemesi ve Irak ekonomisinin zarar görmemesi açısından biz bu uygulamanın tekrar gözden geçirilmesini değerli bakanımızdan ve heyetinden rica ediyoruz” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, muhatabı Irak’lı Bakana, Habur’dan giren TIR’ların 72 saat içinde Musul’a erişme zorunluluğunun zorluklara yol açtığını ve sürenin uzatılması talebini de iletirken, Habur gümrüğünün yoğunluğu nedeniyle Fişabur-Ovaköy Gümrük Kapısının da hizmete girmesi gerekliliğini vurguladı. Bakan Bolat, para transferi limitlerinin de artırılmasını beklediklerini kaydetti.

Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri de Türk ve Iraklı iş insanlarının yaşadıkları sorunları çözmek istediklerini, her zaman zorluklar olabileceğini belirterek, “Bizim temennimiz, bizim görüşümüz, bu engellerin hepsinin aşılması. Türk iş adamlarının Irak'ın zor günlerinde yanımızda durduğu gibi bugünlerde de yanımızda durmasını istiyoruz" dedi.

Bakan Bolat, toplantıya yönelik kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Kalkınma Yolu ve bu kapsamdaki demiryolu ile Büyük FAV Limanı yatırımlarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Bakan Bolat, Türk müteahhitlerin Irak’ta toplam tutarı 35,3 milyar dolara ulaşan 1130 projeyi yürüttüklerini de vurguladı.