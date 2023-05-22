Nebati: Enflasyonla mücadelede hiçbir vatandaşımızı mağdur durumda bırakmadık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin’de “İş İnsanları ile Hasbihal Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Yatırımların 5 kat, ihracatın 7 kat artırıldığını belirten Nebati, Türkiye'nin 228 ülke ve bölgeye dış satım yapan güçlü bir merkez konumuna geldiğini ifade etti.

Nebati, eser ve hizmet siyasetiyle, İHA, SİHA, yerli otomobil Togg, TCG Anadolu Gemisi, Yeni Altay Tankı ve gözetleme uydusu İMECE gibi projeleri hayata geçirdiklerini aktararak, "Tüm bu yatırımları, hizmetleri ve destekleri gerçekleştirirken bütçe disiplininden de asla taviz vermedik. Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payını azaltırken vatandaşlarımıza da hizmeti sürekli kıldık." diye konuştu.

Türkiye Ekonomi Modeli ile önceliği üretime verdiklerini vurgulayan Nebati, şöyle konuştu: “Üretim, büyümek ve istihdam etmek demek; üretimimizin artması, üreticilerimize, iş insanlarımıza vergisel ve kapsamlı teşvikler sunmak demek. Hazine destekli kefalet sistemiyle tüm üretken sektörlerimizi, özellikle de ülke ekonomimizi ayakta tutan KOBİ'lerimizi destekliyoruz. Girişimcilerimizin önünü açıyor ve arkalarında duruyoruz. Esnafımıza, çiftçimize düşük faizle kredi imkanlarını da sağlıyoruz. Bu desteklerimizle birlikte sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında önemli bir gösterge olan makine teçhizat yatırımları tam 13 çeyrekten beri sürekli, üst üste artıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tüm dünyayı derinden sarstığı geçtiğimiz yılda, yüzde 5,6'lık büyümeyle G20 ülkelerinin birçoğunu da geride bıraktık."

"Biz Türkiye'ye güveniyor, Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz"

Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle şubatta daralan sanayi üretiminin martta aylık yüzde 5,5 artış gösterdiğini anımsatarak, "Mart-nisan döneminde reel kesim güven endeksi 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici güveni de 2018 yılının ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine yükselmiş durumda." dedi.

Türkiye'nin, COVID-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi 2 büyük küresel krizin ardından "asrın felaketi" olarak nitelenen depremleri yaşadığına dikkati çeken Nebati, "Türkiye, bu krizlerle aslında gücünü, performansını, kararlılığını, azmini, iradesini ve başkanlık sisteminin hızlı karar alma sürecinin nasıl etkin olduğunu göstermesi açısından çok değerli örnekler veriyor. Biz Türkiye'ye güveniyor, Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz. Türkiye, her geçen gün üzerindeki sorumluluklarını bilerek, coğrafyanın ve bölgenin liderlerinden değil, önümüzdeki yılların en önemli küresel aktörlerinden biri olma yolunda, yani Türkiye Yüzyılı yolunda koşarak yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, mart ayı itibarıyla toplam istihdamın 31,5 milyon kişiye ulaştığını vurgulayarak, "Elhamdülillah turizmde de rekorlar kırıyoruz. Yılın ilk çeyreğinde, tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek turizm gelirini bu sene elde etmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

“Enflasyonda düşüşlerin devam ettiğini hep birlikte göreceğiz"

Bakan Nebati, enflasyon rakamlarına ilişkin şöyle konuştu: “Enflasyon, ülkemizde de arzu ettiğimiz seviyelerin üzerinde seyrediyor. Bunun için de bu sorunu çözmek ve bunu gerçekleştirmek için de bir yandan amansız mücadele sergiliyor bir yandan da insanımızı enflasyonist baskıdan korumak için bütçe imkanlarımızı en etkin şekilde kullanıyoruz. Geçen yılın kasım ayından itibaren gerilemekte olan enflasyon, 42 puan düşerek nisan ayında yıllık yüzde 43,7 seviyesine geriledi. Önümüzdeki dönemde bu düşüşlerin devam ettiğini hep birlikte göreceğiz. Vurgulamak istiyorum ki enflasyonla mücadele sürecimizde hiçbir vatandaşımızı mağdur durumda bırakmadık, bundan sonra da asla bırakmayacağız. 2022'de 290 milyar lira, 2023'ün ilk 4 ayında ise tamı tamına 90 milyar liralık vergiden vazgeçtik."

Nebati, asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarındaki artışlara değinerek, "Asgari ücrete bu yılın temmuz ayında da tekrar bir ara zam daha yapacağız." dedi.