Net UYP 288,9 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) göre, 2024 Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 10,4 oranında artışla 367,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1 oranında artışla 656,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB açıklamasında şöyle denildi:

"Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda -317,0 milyar ABD doları iken 2024 Ekim sonunda -288,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre % 13,4 oranında artışla 159,8 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 7,4 oranında artışla 133,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 4,8 oranında artışla 48,7 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre % 8,2 oranında azalışla 178,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre % 20,6 oranında artışla 116,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre % 3,3 oranında artışla 30,5 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku 16,1 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 1,0 azalışla 42,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre % 0,7 oranında artarak 361,5 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre % 6,1 oranında azalarak 40,6 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 37,4 oranında artarak 23,4 milyar ABD doları olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku % 14,2 oranında artarak 71,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 0,1 oranında artarak 99,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir."