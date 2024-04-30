New York borsası haftaya güçlü başladı

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,38 artarak 38.386,09 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 5.116,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kazançla 15.983,08 puana ulaştı.

Yatırımcılar, Fed'in para politikası kararı öncesi önemli makroekonomik verileri beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi. Analistler, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelendiğini anımsattı.

Fed'in bu hafta faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Bu hafta açıklanacak istihdam verileri ile Apple, Amazon, Coca Cola, McDonald's ve Qualcomm gibi şirketlerin bilançolarının yakından takip edilecek.

Kurumsal tarafta, bugün yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar açıklayan Domino's Pizza'nın hisseleri yüzde 6'ya yakın artış kaydetti.

Tesla, Çinli yetkililerin, ülkenin veri güvenliği gerekliliklerini geçtikten sonra arabalarına yönelik kısıtlamaları kaldırdığını bildirdi. Çin'de otonom sürüş teknolojisini yakın zamanda kullanıma sunacağına dair beklentilerin artması sonrasında Tesla hisseleri yüzde 15'in üzerinde değer kazandı.

Philips'in hisseleri de şirketin bazı uyku apnesi cihazlarının geri çağrılmasıyla bağlantılı yaralanma iddiaları için 1,1 milyar dolarlık uzlaşmaya varması sonrasında yaklaşık yüzde 27 yükseldi.

Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisselerinin yüzde 12'den fazla değer kazanması dikkati çekti.