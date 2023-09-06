Niğde'de ruhsatlı jeotermal saha ihalesi
Niğde'de 3 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Niğde İl Özel İdaresi Encümeninin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Niğde'nin Bor ve Ulukışla ilçelerinde bulunan tahmini bedelleri 1 milyon lira ile 2 milyon TL ve alanları 170 hektar ile 1917 hektar arasında değişen 3 sahanın ihalesi yapılacak.
İhaleler, 27 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası ihale salonunda gerçekleştirilecek.