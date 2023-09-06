Niğde'de ruhsatlı jeotermal saha ihalesi

Niğde İl Özel İdaresi Encümeninin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Bor ve Ulukışla ilçelerinde bulunan tahmini bedelleri 1 milyon lira ile 2 milyon TL ve alanları 170 hektar ile 1917 hektar arasında değişen 3 sahanın ihalesi yapılacak.

İhaleler, 27 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası ihale salonunda gerçekleştirilecek.