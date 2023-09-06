OVP’de inandırıcılık, aranan fonksiyonlardan biri olacak

MEHMET KAYA

Ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele ve mevcut ekonomik kriz ortamından çıkışta kullanılacak programı yeni ve farklı bir isimle oluşturmak yerine, temel bütçe metinlerinden olan 3 yıllık Orta Vadeli Program’da sunmayı tercih etti. Bu niteliği nedeniyle önemi artan OVP’nin bugün açıklanması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki OVP’lerin hem ana noktası olan yılı, hem de diğer yıllara ilişkin tahmin ve hedefleri büyük oranda saptı. Buna rağmen, kamunun bütçe ve ekonomiyi nasıl yöneteceğine dair yön ve politikaların yer alması nedeniyle her dönem dikkate alınan bir metin oldu. 2023 için hazırlanan OVP’de başta deprem, seçim ve iç siyasi-ekonomik gelişmeler nedeniyle büyük sapmalar gözleniyor. Merkez Bankası OVP’de öngörülen yüzde 24,9 olan enflasyonun, yüzde 58 olan Temmuz rapor tahminini de aşarak, yüzde 60’lar civarında olmasını beklediğini Temmuz enflasyon değerlendirmesinde belirtmişti.

Büyümenin de yüzde 5 olan hedefin altında yüzde 4-5 arasında olabileceği Hazine ve Maliye Bakanı tarafından dillendirildi. Deprem nedeniyle oluşacak bütçe açığı ile büyüklük ve sayıların çok fazla değişmesi bir yana açığın GSYH’ye oranı hedef olan yüzde 3,5’un üzerine çıkacak. İhracatta 265 milyar dolarlık hedefe ulaşılma ihtimali halen bulunuyor. 345 milyar dolarlık ithalat hedefi ise aşılacak.