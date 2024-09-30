Alkole dev zam yolda: Rakı, viski, votka fiyatları artacak!
Sigara fiyatlarının arkasından alkollü içkilere de zam geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, ağır alkollü içki grubuna yüzde 5 ila 15 aralığında zam geleceğini duyurdu.
En çok vergi alınan kalemlerden olan alkollü içkilerde yine fiyat artışı bekleniyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Tele1.com.tr’den Egehan Erkün’e yaptığı konuşmada, ağır alkol grubuna (rakı, votka, viski, cin, tekila) yönelik yeni bir zam geleceğini bildirdi.
Yüzde 5 ila 15 oranında zam bekleniyor
Dündar, zammın yüzde 5 ila 15 oranında olacağını söyledi. Dündar, zamlı tarifelerin ekim ayının ilk haftası itibarıyla geçerli olmasını beklediğini belirtti.
Ağır alkollü içki grubuna yönelik yüzde 20-25 civarındaki son zam, 6 Temmuz’dan itibaren yapılmıştı.