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Kayseri’de kent ekmeğe zam geldi!

Kayseri’de dün ulaşım fiyatlarına gelen zammın ardından bugün de kent ekmek fiyatlarına zam geldi.

Haber Merkezi
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Kayseri’de kent ekmeğe zam geldi!
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Kayseri’de ekmek fiyatlarına yeniden zam yapıldı. 200 gramlık ekmek, yüzde 40'lık bir artışla 5 TL'den 7 TL'ye yükseldi. Yerel seçimlerin ardından hem ulaşım hem de kent ekmek fiyatlarına yapılan zamların ardından, Mayıs ayındaki artıştan yaklaşık 4 ay sonra fiyatlar bir kez daha zamlandı.

Vatandaş tepkili

Ulaşım ve ekmek fiyatlarına yapılan bu ikinci zam, vatandaşların tepkisini çekti. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "Nisan ayında 3.75 TL'ye aldığımız ekmek şimdi 7 TL oldu. Ulaşım ücreti ise önce 11.5 TL'den 16.5 TL'ye, ardından 20 TL'ye çıktı. Maaşlara zam yok ama her şeye zam geliyor" ifadelerini kullandılar.

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