Kayseri’de kent ekmeğe zam geldi!

Kayseri’de ekmek fiyatlarına yeniden zam yapıldı. 200 gramlık ekmek, yüzde 40'lık bir artışla 5 TL'den 7 TL'ye yükseldi. Yerel seçimlerin ardından hem ulaşım hem de kent ekmek fiyatlarına yapılan zamların ardından, Mayıs ayındaki artıştan yaklaşık 4 ay sonra fiyatlar bir kez daha zamlandı.

Vatandaş tepkili

Ulaşım ve ekmek fiyatlarına yapılan bu ikinci zam, vatandaşların tepkisini çekti. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "Nisan ayında 3.75 TL'ye aldığımız ekmek şimdi 7 TL oldu. Ulaşım ücreti ise önce 11.5 TL'den 16.5 TL'ye, ardından 20 TL'ye çıktı. Maaşlara zam yok ama her şeye zam geliyor" ifadelerini kullandılar.