Kayseri’de kent ekmeğe zam geldi!
Kayseri’de dün ulaşım fiyatlarına gelen zammın ardından bugün de kent ekmek fiyatlarına zam geldi.
Kayseri’de ekmek fiyatlarına yeniden zam yapıldı. 200 gramlık ekmek, yüzde 40'lık bir artışla 5 TL'den 7 TL'ye yükseldi. Yerel seçimlerin ardından hem ulaşım hem de kent ekmek fiyatlarına yapılan zamların ardından, Mayıs ayındaki artıştan yaklaşık 4 ay sonra fiyatlar bir kez daha zamlandı.
Vatandaş tepkili
Ulaşım ve ekmek fiyatlarına yapılan bu ikinci zam, vatandaşların tepkisini çekti. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "Nisan ayında 3.75 TL'ye aldığımız ekmek şimdi 7 TL oldu. Ulaşım ücreti ise önce 11.5 TL'den 16.5 TL'ye, ardından 20 TL'ye çıktı. Maaşlara zam yok ama her şeye zam geliyor" ifadelerini kullandılar.