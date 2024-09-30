Döviz ve altın dönüşümlü KKM'de 6 milyar dolar düşüş

Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi ağustos ayında bir önceki aya göre 6,1 milyar dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri sonuçlarını açıkladı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, temmuz sonunda 57,2 milyar dolardan revize edilen 57,1 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, ağustos sonunda 51 milyar dolara indi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 41,3 milyar dolardan 37,3 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi 16 milyar dolardan 13,7 milyar dolara geriledi.

Türk Lirası KKM stok bakiyesi ise, bir ayda 4 milyar TL azalarak 7,9 milyar TL'den 3,9 milyar TL'ye geldi.