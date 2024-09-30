Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Merkez Bankası rezervlerinin geçen hafta, yaklaşık 1 milyar dolar arttığı hesaplanırken; böylelikle rezervlerde önceki haftanın ardından yeni zirve görüldü.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 27 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde, yaklaşık 1 milyar dolar artış gösterdiği hesaplandı.
Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 20 Eylül haftasında 156,4 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta yaklaşık 157,4 milyar dolara çıktı.
Böylece, rezervler önceki haftanın ardından yeni bir zirve gördü.
TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.
Ekonomi