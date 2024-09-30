Dünya devi Amazon’un ofise dönüş planı tepki çekiyor! İstifalar şimdiden başladı

Amazon’un ofise dönüş planı tepki çekiyor. Amazon CEO’su Andy Jassy’nin tam zamanlı ofise dönüş politikası çalışanlar arasında hoşnutsuzluğa neden oluyor.

Blind platformunda Amazon çalışanları için yapılan ankette, Amazon çalışanlarının yüzde 73’ünün dönüş planı nedeniyle iş aramayı düşündüğünü ortaya koydu. 2 bin 585 Amazon çalışanının katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 80’i iş arkadaşlarından ayrılmayı düşündüğünü belirtti.

Özellikle çocuklu çalışanlar tepkili

2025’te başlaması planlanan politika, özellikle ebeveynler arasında morali düşürdü. Amazon çalışanları, yönetimin ofislere geri dönüş politikasını yeniden gözden geçirmesini umuyor. Slack kanallarında paylaşılan bir iç anket, Jassy ve diğer liderlere geri bildirim sağlamayı amaçlıyor.

Haftada 5 gün ofis zorunluluğu getiriliyor

Ofise dönüş politikası, Amazon’un operasyonları düzene sokmak ve yönetim katmanlarını azaltmak için daha geniş bir stratejinin parçası. 16 Eylül’de gönderilen bir bildiride Jassy, Amazon’un yönetim katmanlarını azaltacağını ve çalışanların Ocak 2025’ten itibaren haftada beş gün ofise dönmesini zorunlu kılacağını duyurdu.

Yan kuruluşlardaki farklı uygulama tepki topluyor

Ancak politika, Amazon’un yan kuruluşlarında aynı şekilde uygulanmıyor. Örneğin, One Medical yan kuruluşundaki çalışanların Ekim ayından itibaren haftada sadece üç kez ofise gelmeleri gerekiyor. Bu tutarsızlık, Amazon’un daha geniş iş gücü arasında daha fazla memnuniyetsizliğe yol açtı.

Diğer ülkelerde esnek çalışmanın desteklenmesi çelişki yaratıyor

Politika dış eleştirilerle de karşı karşıya kaldı. Birleşik Krallık hükümeti, esnek çalışma haklarını desteklerken Amazon’un katı ofise dönüş politikası çelişki yarattı.

İstifalar şimdiden başladı

Memnuniyetsizlik, özellikle şirketin bulut bölümünde önemli bir istifa artışına yol açtı. Aralık ayında, Amazon Web Services (AWS) çalışanlarının esnek olmayan politikayı birincil neden göstererek istifa ettiği bildirildi.