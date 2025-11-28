Orjinom, Ar-Ge'den pazara giden yolun rehberi oluyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Türkiye sanayisinin Ar-Ge kapasitesinin sistematik olarak büyümesinde bir rehber kurum olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Orjinom, firmalara A’dan Z’ye verdiği niş hizmetle öne çıkıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Uslu, Orjinom’un yalnızca proje yazan bir danışmanlık firması olmadığına vurgu yaparak, “Firmaların Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, TÜBİTAK projeleri, KOSGEB süreçleri, yatırım teşvikleri iş tanımımız içinde yer alıyor. Bunların tamamında A’dan Z’ye süreç yönetimi yapıyoruz. Fikir nasıl olgunlaşır, fizibilite nasıl hazırlanır, literatür araştırması, iş paketlerinin oluşturulması gibi. Proje başladıktan sonra teknik raporlar, mali raporlar, ticarileşme raporlarına kadar tüm aşamaları biz takip ediyoruz” dedi. Şirket bünyesinde teknik uzmanlardan oluşan bir ekibin bulunduğunu belirten Uslu, bazı firmaların henüz proje fikri geliştiremediği durumlarda bile destek verdiklerini, proje üretme kapasitesi yaratmayı da görev edindiklerini aktardı.

Sektörlere özel çözümler üretiliyor

Orjinom’un müşteri portföyünün yaklaşık yüzde 65’ini tekstil sektörü oluşturuyor. Bunun yanında otomotiv, makine, kimya, medikal gibi birçok alanda da Ar-Ge danışmanlığı veren şirket, toplamda 100’ün üzerinde firmaya aktif hizmet sağlıyor. Orjinom, hibe destek danışmanlığının yanı sıra yazılım, web, marka ve iş geliştirme birimleriyle daha bütünleşik bir yapı sunuyor. Toplam 9 kişilik ekip, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Şanlıurfa’dan Düzce’ye kadar Türkiye’nin pek çok ilindeki firmalara çevrimiçi ve sahada hizmet veriyor. Uslu, firmalara yalnızca mevcut projelerinde destek vermekle yetinmeyip Ar-Ge kültürü kazandırmak için de çalıştıklarına değinerek, “Bir firmamız beş ay boyunca proje çıkaramadı. ‘Proje yoksa bekleyelim’ demiyoruz. Ar-Ge projesi nedir, fikir nasıl üretilir, bunları öğretiyoruz. Firmaların sürdürülebilir Ar-Ge yapabilmesini sağlamak asıl hedefimiz” diye konuştu.

Firmalara yol haritası çiziliyor

Sektörlerde satışların daraldığı dönemlerde Ar-Ge ve inovasyona olan talebin arttığını söyleyen Uslu, “Ciro düşüp maliyetler arttığında firmalar masrafları azaltmak ve dışarıdan fon bulmak için Ar-Ge’ye yöneliyor. Standart ürünlerle kârlılık yakalanamayınca teknik tekstil ve savunma sanayi gibi daha katma değerli alanlara geçiş kaçınılmaz oluyor” değerlendirmesini yaptı. Orjinom, geleneksel üretimde kâr marjı düşen işletmelere yeni ürün geliştirme, teknik dönüşüm ve fon kaynaklarına erişim konusunda stratejik destek sağlıyor. Oğuzhan Uslu, “Firmalar risk görüyor ama Ar-Ge ve inovasyonla bu döngüden çıkabileceklerini biliyorlar. Biz de o dönüşümün yol haritasını oluşturuyoruz” dedi. Uslu, bazı büyük ölçekli işletmelerin verimlilik kayıplarına rağmen personelini korumak için ‘kar etmese de üretime devam’ stratejisi izlediğini, bunun da uzun vadede ayakta kalabilen firmalar için fırsat doğurduğunu aktardı.