Orka’dan Giresun’a 750 milyon TL yatırım

YENER KARADENİZ/GİRESUN

Giresundaki ilk fabrikasını 2004’te faaliyete geçiren Orka Holding, ildeki ikinci fabrikasının açılışını yaparken 3. fabrikasının da temel atma törenini gerçekleştirdi. Yapay zeka ve robotik sistem ile donatılan yeni tesis ile 2 milyon 300 bin adet üretim kapasitesine ulaştıklarını söyleyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, bu rakamlar ile lüks erkek modasında Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın da en büyüğü haline geldiklerini söyledi. Süleyman Orakçıoğlu, yatırım konusunda herkesin kafasında soru işareti olan bir dönemde yüzde 80’i özkaynak ile hayata geçirdikleri yatırım ile sektörde değişim ve dönüşümün öncüsü olmak için yıllardır mücadele ettiklerini söyledi. 'Bu topraklardan marka çıkmaz' diyenlere bir cevapları olduğunu dile getiren Orakçıoğlu, “Bu, 10-20 yılda olmadı. Büyük bir sabır gerektiriyor. Geçen yıl aralık ayında 40. yılımızı kutladık. Bu dönemde inanılmaz süreçler yaşandı. Buraya ulaşmak kolay olmadı. Burada hem alın, hem de akıl teri var” diye konuştu.

Recycle’a 3,5-4 milyon Euro yatırım

Orakçıoğlu, Giresun’da 2004’te 110 kişi ile üretime başladıklarını anlatarak, “Burada önemli bir üretim havzası oluşturduk. 20 bin kişiye eğitim verdik” dedi. Orakçıoğlu, yeni iki yatırım ve bin 150 ek istihdam ile Giresun’daki toplam çalışan sayısının 2 bin 250 kişiye ulaşacağını söyledi. Önümüzdeki dönem bu kez recycle tarafından yeni bir yatırım planladıklarını anlatan Süleyman Orakçıoğlu, bu geri dönüşüm tesisinin yatırım değerinin ise 3,5-4 milyon Euro olacağı bilgisini verdi.

Dünyanın önde gelen 27 markasına üretim yapacak

Orka Holding’in yeni faaliyetine başlayan ikinci fabrikası, 350 milyon TL yatırım tutarına sahip. Orka Holding’in temeli atılan ve 400 milyon TL yatırıma sahip üçüncü fabrikasının ise Ocak 2026’da üretime başlaması planlanıyor. Grup, Giresun’da hem kendi markalarına hem de dünyanın önde gelen 27 markasına 1 milyon 320 bin adet gömlek, 580 bin pantolon, 400 bin adet takım elbise olmak üzere yıllık toplam 2 milyon 300 bin adet üretim ve ihracat gerçekleştirmeye başladı.

■ Bu yıl ciro hedefi 8,5 milyar tl

Orka Holding’in bu yılki hedeflerine yönelik bilgiler veren Orakçıoğlu, şunları söyledi: “Bu yıl grup ihracatında 55 milyon dolar, 2026 yılında ise 70 milyon dolar hedefliyoruz. Bu yılki grup ciro hedefimiz ise yüzde 40 büyüme ile 8,5 milyar TL. Ayrıca e-ticaret ve e-ihracatta da güçlü bir büyüme ivmesi yakalamış durumdayız. Bu yılın ilk beş ayında geçen yıla kıyasla e-ticarette adette yüzde 33, ciroda yüzde 56 büyümeyi başardık. Aynı dönemde e-ihracatta ise adette yüzde 131, ciroda yüzde 60 artış sağladık. Avrupa başta olmak üzere e-ihracat tecrübemizle yurt dışı satışlarda daha da büyümeye hazırlanıyoruz.”

■ Amerika kıtasına açıldı

Süleyman Orakçıoğlu, grubun bu yılki büyüme hedeflerine yönelik olarak şu bilgileri aktardı: “Geçen yıl Atlanta’daki Lenox Square alışveriş merkezinde Damat Tween mağazamızı açmıştık. Şimdi sırada Miami ve New York var. Önümüzdeki dönemde New Jersey’de kuracağımız lojistik merkezimiz, ABD genelindeki omnichannel operasyonlarımızın kalbi olacak. ABD’de hedefimiz üç yılda 10 mağaza. Yine Damat Tween ile Paraguay’ın başkenti Asunsion’da franchise iş birliğiyle açılacak.” İtalya’da Bologna merkezli yapılanmalarında ise Avrupa’daki varlıklarını giderek güçlendirdiklerinin altını çizen Orakçıoğlu “Halen İtalya’da 6 mağazamız, 30 korner’a ulaşacak satış noktamızla çok daha büyük bir ölçeğe ulaşacağız. İngiltere ve Fransa gibi pazarlarda da örnek başarıyı ortaya koyacağız” dedi.