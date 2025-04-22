Otellere turuncu bayrak! 2025 çalışması başladı, 85 kriteri var

Turuncu bayrakla israfı yüzde 40 oranında azaltan Antalya'da Kundu Turizm Merkezi'ndeki otelin Kalite Müdürü Hasan Çetin de öncelikle israf konusunda bilinçlendirme çalışmalarıyla işe başladıklarını söyledi.

Sıfır atık ile farkındalık oluşturuluyor

Eğitim faaliyetlerine çalışanların ardından misafirleri de dahil ettiklerini vurgulayan Çetin, otel bünyesindeki eğlenceli aktivitelerle misafirlerde sıfır atığa yönelik farkındalık oluşturduklarını dile getirdi.

Otellerde baştan aşağıya önemlemler alınıyor

Otelin girişinden mutfağına, havuz başlarından odalara kadar israfı önlemenin önemini anlatan küçük yazılar bıraktıklarını kaydeden Çetin, "Atık üretimi neredeyse yok denecek kadar azaldı. Genel olarak ise yüzde 40 oranına ulaşıldı. Çalışmaları günlük olarak raporluyoruz ve takip ediyoruz." dedi.

Anadolu'nun kurutma tekniği mutfakta atığı azalttı

Otelin mutfak şefi Halil Gökmenoğlu da Anadolu mutfağında geçmiş dönemlerde uygulanan kurutma tekniğini yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Sebze kabuklarını kurutarak farklı tekniklerle yemeklerde kullandıklarını dile getiren Gökmenoğlu, salatalık, soğan, patlıcan, portakal gibi sebze ve meyvelerin kabuklarını baharat, reçel, cips yapmak için değerlendirdiklerini belirtti.

Uygulama tekniğiyle atığı yok denecek kadar azalttıklarını ifade eden Gökmenoğlu, "Yeni bir şey keşfetmedik. Atalarımızın kullandığı tekniği, otellerimizde teknolojiyi kullanarak uyguladık." diye konuştu.

Turuncu bayrak asılacak

Antalya'da turuncu bayrağın dalgalandığı başka bir otelin Grup Yönetim Sistemleri ve Kalite Müdürü Selin Akbaş Pala da geçen yıl israfı önlemede yaklaşık yüzde 30 oranını yakaladıklarını kaydetti.

Çalışanların ve oteli tercih eden misafirlerin de turuncu bayrak kriterlerine alıştığını aktaran Pala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle bütün personellerimizle sürdürülebilirlik, gıda israfını önleme konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Bire bir görüşmeler yaptık ve uygulamayı hayata geçirdik. Misafirlerimize de bu programı anlatıyoruz, gıda israfını engellemek adına neler yaptığımızdan bahsediyoruz. Onlara tabaklarını bitirdiklerinde küçük ikramlar yapıyoruz. Bu şekilde ses getirmeye çalışıyoruz. 2024 yılında 2023 yılına göre daha az israf yaptık. 2025 yılındaki hedefimiz çok daha az olacak."

Dünyanın en önemli sorunu

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Artık gıda israfının dünyada en önemli problemlerden biri olduğunu söyledi.

Bir yandan nüfus artarken bir yandan da tarım alanlarının azaldığını aktaran Artık, insanların tüketirken daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.